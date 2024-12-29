Настоятель спільноти Тезе: надія вимагає мужності

Під час першої спільної молитовної зустрічі в рамках новорічного молодіжного «Паломництва довіри на землі» настоятель спільноти в Тезе розповів, як натхненням для нього стала молодь, що походить з теренів, які страждають від війни.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Не забуваймо минулого, але маймо відвагу, щоб підтримувати надію понад усяку надію», – закликав брат Метью, настоятель екуменічної спільноти Тезе, під час першої спільної молитви, яка ввечері 28 грудня 2024 р. відбулася в рамках 47-ї Європейської зустрічі молоді в Таллінні, яка триватиме там до 1 січня. Він зазначив, що на цей черговий етап «Паломництва надії на землі» до столиці Естонії прибули юнаки й дівчати з майже всіх частин Європи, а також з інших частин світу, «щоб молитися та обмінюватися досвідом як знак надії на нашому континенті».

Лютеранський архиєпископ Таллінна Урмас Віілма, вітаючи гостей, зазначив, що чи не вперше до столиці Естонії прибуло стільки молодих християн як паломники довіри. Він також висловив сподівання, що вони зроблять важливий внесок у розбудову довіри в майбутньому.

Надіятися там, де все здається втраченим

Брат Метью зазначив, що при підготовці листа, який є дороговказом для Талліннської зустрічі, а також для зустрічей 2025 року в Тезе, що має назву «Надія всупереч будь-якій надії», він провів багато часу, слухаючи молодих людей, які живуть в зонах бойових дій. Він зізнався, що був вражений їхньою мужністю та стійкістю. «Багато з тих, з ким я розмовляв, розповідали мені, наскільки важливою перед обличчям суворих реалій їхнього існування була їхня віра. Віра, яка є простою довірою до Божої любові, і яка завдяки воскресінню Ісуса розуміє, що смерть і страждання ніколи не матимуть останнього слова. Ці молоді люди поділилися своєю надією, надією, яка перевищує будь-які сподівання. Тому що вона розраховує на те, що життя з'являється там, де все здається втраченим», – розповів настоятель Тезе.

Щоб надіятися, потрібна відвага

Далі брат Метью посилався на пісню «Величає душа моя Господа», яку Діва Марія заспівала, зустрівшись із родичкою Єлизаветою. Зустріч з нею стала для Марії підтвердженням Божої обітниці. Він зазначив, що кожен з нас потребує таких людей, як Єлизавета, які підтвердять те, що ми розуміємо про те, чого від нас вимагає Бог, але майже не наважуємося повірити. Підтвердження родички спонукає Марію заспівати пісню прослави. «Вона бачить, що Бог скидає можновладців з престолів і вивищує смиренних. Вона бачить світ справедливості і миру, в якому ніхто не залишається без допомоги. Коли я чую ці слова, щось в мені наважується повірити, що ситуацію можна змінити і моя надія відроджується», – зізнався настоятель спільноти Тезе.

Брат Метью заохотив молодь співати «Magnificat» і молитися за зміну ситуації. «Пам'ятаймо про тих, хто живе в умовах репресивних режимів, прагнучи справедливості та миру. Я добре пригадую співочу революцію 1991 року, яка привела до здобуття незалежності Естонії. Багато молодих людей, з якими я спілкувався під час підготовки цього листа, розповідали мені про важливість співу у відновленні їхньої надії та наданні їм відваги для продовження боротьби. Бо для того, щоб мати надію, потрібна відвага», – підкреслив він.