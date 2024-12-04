Банки, довіра та служіння суспільству: нобелівська премія з економіки 2022

Сьогодні в рубриці «Ойкономія: християнський погляд на економічне життя» говоримо про доробок лауреатів Нобелівської премії з економіки 2022 року, що зосереджується на дослідженні ролі банківської сфери, порівнюючи його з критеріями, запропонованими Папською академією суспільних наук щодо етичних інвестицій.

Олена Комісаренко

Нобелівська премія з економіки 2022 року стала визнанням досліджень Бена Бернанке, Дугласа Даймонда і Філіпа Дібвіга. Науковці розкрили важливість банків у забезпеченні економічної стабільності та показали їхню ключову роль у суспільстві. Їхні ідеї стали основою сучасної теорії банківської справи та засобом розуміння, як фінансова система впливає на життя кожної людини, і водночас, наскільки є вразливою у часи криз. Їхні висновки мають тісний зв’язок із християнським вченням, зокрема ідеями, викладеними у нещодавньому документі Папської академії суспільних наук Mensuram Bonam про етичний вимір інвестицій.

Аудіоверсія

Банки як ключовий елемент економічної інфраструктури

Одним із найважливіших відкриттів лауреатів стало розуміння того, що банки є не просто фінансовими посередниками, але критичними інституціями для підтримки економічної інфраструктури. Банківські установи забезпечують життєво необхідний потік капіталу між вкладниками та позичальниками, сприяючи ефективному розподілу ресурсів. Наприклад, банки дають змогу домогосподарствам отримувати іпотечні кредити для придбання житла, фермерським господарствам – купувати техніку, а бізнесам – будувати заводи або впроваджувати інновації. Такі інвестиції є довгостроковими за своєю природою, але їх фінансування забезпечується за рахунок короткострокових депозитів. Це дозволяє вкладникам зберігати ліквідність, водночас підтримуючи економічний розвиток.

Даймонд і Дібвіг у своїй моделі показали, що без банків ця система була б надзвичайно дорогою і неефективною. Якщо кожен позичальник мав би домовлятися безпосередньо з кредиторами, це створювало б величезні трансакційні витрати і часто унеможливлювало б реалізацію масштабних проєктів. Загалом, дослідження лауреатів підкреслюють, що банки не просто реагують на економічні зміни, але й формують саму тканину економіки. Вони створюють умови для довгострокового розвитку, водночас зберігаючи ліквідність і довіру, які є основою стабільного функціонування фінансової системи.

Фінансові системи: між ефективністю та вразливістю

Дослідження лауреатів показали, що банки виконують дві головні функції, які забезпечують сталість економічного зростання: трансформацію строків і моніторинг позичальників. Перша функція полягає у використанні короткострокових вкладів для довгострокових інвестицій. Це дає змогу вкладникам мати доступ до своїх коштів у будь-який момент, водночас забезпечуючи фінансування великих проєктів, які приносять вищий прибуток у майбутньому.

Однак ця модель, за словами Даймонда і Дібвіга, має фундаментальну вразливість. У випадку банківської паніки вкладники можуть одночасно знімати свої кошти, що змушує банк розпродавати активи за заниженими цінами. Навіть фінансово здоровий банк може зазнати краху через брак ліквідності.

Друга функція, описана Даймондом, полягає у моніторингу позичальників і забезпеченні ефективного використання кредитних коштів. Банки виступають посередниками між вкладниками та позичальниками, зменшуючи витрати на перевірку кредитоспроможності. Цей процес допомагає підтримувати продуктивні інвестиції і сприяє економічному розвитку.

Велика депресія як урок для сьогодення

Бен Бернанке доповнив теоретичні висновки емпіричними дослідженнями, аналізуючи Велику депресію 1930-х років. Він довів, що банкрутство банків під час кризи не лише скоротило грошову масу, але й зруйнувало ключові кредитні зв’язки між банками та позичальниками. Це, своєю чергою, спричинило ще гірший економічний спад, адже бізнес і домогосподарства втратили доступ до кредитів.

Бернанке показав, що вплив банківської кризи поширюється далеко за межі фінансового сектору, вражаючи реальну економіку: зупиняється виробництво, скорочується споживання, зростає безробіття. Ці висновки стали підґрунтям для сучасних дій центральних банків під час криз, таких як фінансова криза 2007–2009 років.

Приклади втілення принципів у життя

Реальні приклади застосування цих принципів можна знайти в політиці регулювання банків після кризи 2007–2009 років. Введення механізмів стрес-тестування дозволило оцінювати стійкість банків до потенційних потрясінь, таких як значні коливання цін на активи чи раптові відтоки депозитів. Такі заходи спрямовані на захист вкладників і підтримку кредитування навіть у кризових умовах.

Наприклад, у Швеції державна підтримка банків під час кризи була поєднана з вимогою повернення коштів після стабілізації. Цей підхід не лише врятував фінансову систему, але й показав, як етична відповідальність може бути інтегрована в економічну політику. Подібно, у США програми підтримки малого бізнесу в умовах пандемії COVID-19 базувалися на ідеї збереження робочих місць і забезпечення доступу до кредитів для найвразливіших секторів економіки.

Етика фінансів: як пов’язати економіку із загальним благом

Дослідження лауреатів Нобелівської премії 2022 року мають прямий зв’язок із християнським вченням, викладеним у документі Mensuram Bonam. У цій праці Папської академії суспільних наук підкреслюється, що фінанси повинні служити не лише як інструмент для отримання прибутку, а й як засіб підтримки загального блага. Принципи солідарності та субсидіарності, які є основою соціальної доктрини Церкви, закликають до відповідального ставлення до фінансових ресурсів.

У контексті банківської діяльності це означає, що банки мають не лише максимізувати прибуток акціонерів, а й враховувати потреби суспільства: сприяти фінансуванню малого бізнесу, інвестувати у розвиток інфраструктури та підтримувати тих, хто постраждав від економічних потрясінь. Як зазначено у Mensuram Bonam, фінансова система, побудована на довірі та відповідальності, здатна протидіяти спокусі спекуляцій і нерівності.

Поняття довіри, яке є центральним у дослідженнях лауреатів, знаходить відображення у християнській концепції солідарності. Банки, як і будь-які інші економічні інституції, повинні сприяти розвитку суспільства, створюючи умови для рівного доступу до ресурсів і запобігаючи надмірній нерівності. Робота лауреатів нагадує, що фінансова система має бути не лише ефективною, але й соціально відповідальною. У світлі їхніх досліджень та християнської етики важливо пам’ятати, що економіка повинна служити людині, а не навпаки. Це означає запровадження практик, які зменшують нерівність, стимулюють розвиток регіонів і підтримують стабільність навіть у найскладніші часи.

У підсумку, ідеї Бернанке, Даймонда та Дібвіга – це не просто науковий прорив. Це заклик до формування такої фінансової системи, яка базується на принципах довіри, прозорості та справедливості, і яка здатна ефективно підтримувати економіку, служачи загальному благу. Їхня робота є прикладом того, як наука та етика можуть співпрацювати для створення більш справедливого та стійкого світу.