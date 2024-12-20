Відкриття Святих дверей у римській в’язниці: дарувати засудженим надію

У інтерв’ю для Vatican News очільниця Корпусу пенітенціарної поліції римської вʼязниці поділилася думками про важливість візиту Папи на початку Ювілею до пенітенціарного закладу, в якому він відкриє Святі Двері.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У четвер, 26 грудня 2024 р., Папа Франциск завітає до римської в’язниці «Rebibbia Nuovo Complesso», де о 9:00 відчинить Святі Двері та очолить Святу Месу. У інтерв’ю для ватиканських медіа очільниця Корпусу пенітенціарної поліції у цьому закладі Сара Брунетті зазначила, що ця подія скріпить надію багатьох ув’язнених.

Отримати надію

«Гарантувати надію – наше завдання», – таким є девіз пенітенціарної служби, на який вказала пані Сара. За її словами, часто ті, хто перебуває у в’язниці, є там тому, що ніколи не знали ніжності або тому, що не отримали надії. Вона зауважила те, що існує непроникна стіна упереджень щодо ув’язнених, а стіни в’язниці можуть стати нагодою для відновлення довіри до засуджених. «Я дякую Святішому Отцеві за його постійну увагу і за те, що він завжди ставить в’язничний світ в центр милосердя; завдяки йому ми відчуваємо себе причетними до цього проекту надії, який має дуже важливе значення в наступному Ювілейному році», – зазначила Сара Брунетті.

Реалізувати цінності поваги та чуйності

Очільниця Корпусу пенітенціарної поліції поділилася, що їхнім покровителем є святий Василій Великий, на що вказує знак полум’я на їхньому гербі. «Це полум’я надії та милосердя, яке підживлюється нашою щоденною самовіддачею», – пояснила вона. За її словами, служба у в’язницях є прекрасним способом подолати свої особисті слабкості і бути корисними іншим. «Це можливість реалізувати цінності поваги, чуйності та мужності, оскільки потрібно багато мужності, щоб взяти на себе відповідальність за інших людей», – сказала пані Сара. Вона додала, що у цій службі є необхідним дух місії, «почуття людяності й готовність підтримати страждання інших».