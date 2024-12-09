Святий Престол: боротьба з бідністю – моральний імператив

Постійний спостерігач Святого Престолу при ООН наголошує на пріоритетних цілях фінансування розвитку: списання боргів має важливе значення для забезпечення гідності та зростання найбільш вразливих країн.

Stefano Leszczynski - Ватикан

Клімат, полегшення боргового тягаря для країн, що розвиваються, і боротьба з бідністю. Такими є три пріоритетні цілі, на які вказав архиєпископ Ґабріеле Каччя, Постійний Спостерігач Святого Престолу при ООН, у своєму виступі на засіданні Підготовчого комітету 4-ї Конференції з фінансування розвитку, що відбулася в Нью-Йорку 6 грудня 2024 року.

За словами ватиканського дипломата, дотеперішні зусилля у сфері фінансування розвитку не привели до подолання нерівності та вразливості, які загострилися з початком нових міжнародних криз. Він додав, що для сприяння прогресу в контексті Цілей Розвитку Тисячоліття та цілісного людського розвитку, існує потреба в більшій конкретизації розподілу наявних фінансових ресурсів. І в цьому сенсі дії щодо захисту довкілля, особливо в найменш розвинених країнах, острівних державах і державах, що не мають виходу до моря, слід розглядати як стратегічні при розподілі майбутніх фінансових зобов’язань.

Святий Престол, підкреслив Постійний Спостерігач, переконано підтримує включення в підготовчі документи до Конференції теми списання боргів країн, що розвиваються, як до цього закликав сам Папа Франциск в буллі Spes non confundit. «Це моральний імператив, – сказав архиєпископ Каччя, – підтримувати гідність всіх і розкрити потенціал націй, що потрапили в порочне коло боргу».

З огляду на Міжнародну конференцію з фінансування розвитку, делегація Святого Престолу наостанок наголосила на необхідності чіткого включення подолання бідності до пріоритетних питань порядку денного. «Бідність, – підсумував ватиканський дипломат, – це не просто економічна проблема, це серйозне порушення Богом даної людської гідності і серйозна перешкода для сталого розвитку».