Ватиканське послання на Всесвітній день рибальства: захистити хранителів моря

Хижацькі способи вилову риби не тільки нищать довкілля, але й позбавляють праці тих, хто може робити ефективний внесок у загальне благо. Про це йдеться у цьогорічному посланні на Всесвітній день рибальства за підписом Префекта Дикастерії служіння цілісному людському розвиткові.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Церква бере участь у радощах і надіях, але також у смутку і болях людства, покликаного в цей історичний момент наново відкривати братерство як соціальний і політичний вимір, культуру зустрічі як альтернативу глобалізації байдужості», – читаємо у ватиканському посланні з нагоди Всесвітнього дня риболовлі, який відзначатиметься 21 листопада. В документі за підписом кардинала Майкла Черні, Префекта Дикастерії служіння цілісному розвиткові людини, зазначається, що праця рибалок, яка належить до найдавніших занять людства, «глибоко змінилася в значній частині нашої планети». Тож щорічне відзначення Всесвітнього дня рибальства «є особливою нагодою для того, щоб поглибити наші стосунки з “сестрою-природою” та цілісним людським розвитком для всіх».

Загроза з боку хижацьких методів

Як стверджується в посланні, «рани, завдані нашому спільному домові агресивною економічною моделлю» безпосередньо торкають життя та майбутнього мільйонів людей, які живуть з рибальства. «Багатовікова рівновага між людською працею та природою була порушена хижацькими способами впровадження технологій та отримання прибутків на користь дедалі впливовішої та могутнішої меншості, яка не переймається середньо- та довгостроковими наслідками цієї вбивчої економіки», – стверджує кардинал Черні, підкреслюючи, що інтенсивний вилов риби позбавляє праці тих, хто «століттями оберігав багатства морів, річок та великих озер». За його словами, християни не можуть вдавати, що не помічають, що «цілі екосистеми потрапили під загрозу».

Покликані берегти дари моря

У цьому контексті Префект Дикастерії сприяння цілісному розвиткові запевнив у тому, що Церква прагне, щоби рибалки в усьому світі відчули її супровід і підтримку, адже «можливо прямувати до такого технологічного розвитку, який зміцнює гідність та безпеку праці, відновлюючи справедливу рівновагу між людьми, працею та довкіллям». За його словами, також і законодавці «можуть відмежуватися від великих інтересів небагатьох, щоб захистити інтереси невеликих громад, сімейних підприємств і рибальських організацій, які, за наявності відповідних гарантій, здатні зробити більш безпосередній і ефективний внесок у загальне благо». Бо саме вони «мають покликання берегти море, яке потрібно підтримати в перспективі цілісної екології».