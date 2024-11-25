Папа Франциск прийняв у Ватикані Президента Республіки Конго

Переговори в рамках візиту зосередилися на співпраці з місцевою Церквою у сферах освіти, охорони здоров'я та турботи про довкілля.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У понеділок, 25 листопада 2024 р., вранці Папа Франциск прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані президента Республіки Конго (також відомої як Конго-Браззавіль) Дені Сассу-Н'Ґессо.

Опісля Президент зустрівся з кардиналом П'єтро Пароліном, Державним Секретарем Святого Престолу, якого супроводжував монсеньйор Мірослав Ваховскі, Заступник Секретаря у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями. Як зазначається у комюніке ватиканської пресслужби, під час щирих переговорів у Державному Секретаріаті було відзначено добрі стосунки між Святим Престолом та Республікою Конго, а також обговорено деякі аспекти політичної та соціально-економічної ситуації в країні, особливо співпрацю з місцевою Церквою у сферах освіти, охорони здоров'я та піклування про довкілля. Крім того відбувся також обмін думками щодо регіональних та міжнародних питань, відзначаючи важливість сприяння діалогу та примиренню між народами.