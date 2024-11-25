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СВІТ

Папа Франциск прийняв у Ватикані Президента Республіки Конго

Переговори в рамках візиту зосередилися на співпраці з місцевою Церквою у сферах освіти, охорони здоров'я та турботи про довкілля.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У понеділок, 25 листопада 2024 р., вранці Папа Франциск прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані президента Республіки Конго (також відомої як Конго-Браззавіль) Дені Сассу-Н'Ґессо.

Опісля Президент зустрівся з кардиналом П'єтро Пароліном, Державним Секретарем Святого Престолу, якого супроводжував монсеньйор Мірослав Ваховскі, Заступник Секретаря у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями. Як зазначається у комюніке ватиканської пресслужби, під час щирих переговорів у Державному Секретаріаті було відзначено добрі стосунки між Святим Престолом та Республікою Конго, а також обговорено деякі аспекти політичної та соціально-економічної ситуації в країні, особливо співпрацю з місцевою Церквою у сферах освіти, охорони здоров'я та піклування про довкілля. Крім того відбувся також обмін думками щодо регіональних та міжнародних питань, відзначаючи важливість сприяння діалогу та примиренню між народами.

25 листопада 2024, 11:20
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