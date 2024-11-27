Взаємний фонд «Ave Maria»: приклад інструменту етичного інвестування

У черговому випуску рубрики про християнські цінності в економічному житті пропонуємо ознайомитися з прикладом впровадження католицьких етичних принципів у фінансовій сфері, що базується на ідеї про, що фінанси можуть бути інструментом служіння загальному благу.

Олена Комісаренко

Продовжуючи розгляд етичного інвестування через призму католицького соціального вчення, звернемо увагу на конкретний приклад його реалізації. Сьогоднішній випуск рубрики «Ойкономія» присвячений Ave Maria Mutual Funds[1] (AMMF) – унікальній фінансовій ініціативі, яка пропонує інвесторам поєднати фінансовий успіх із вірністю католицьким моральним принципам.

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Як зазначалося попереднього разу, ESG-індекси надають можливість оцінювати компанії за екологічними, соціальними та управлінськими критеріями, дозволяючи інвесторам керуватися етичними орієнтирами. Але що робити, якщо йдеться про більш прямий і цілеспрямований підходу, який враховує глибину католицького соціального вчення? Фонди Ave Maria – це приклад саме такого інструменту, який дозволяє зробити інвестиції дієвим продовженням віри.

Соціальне вчення Церкви та етика інвестування

Соціальна доктрина Церкви – це зведення принципів, укорінених у Святому Письмі, починаючи з енцикліки Rerum Novarum Папи Лева XIII, яка побачила світ у 1891 році. Її метою було дати відповідь на виклики, пов’язані з робітничим питанням тих часів. Окрім різкої критики фінансистів як «господарів кредиту» після Великої депресії 1929 року, це вчення мало незначний вплив на фінанси та питання, які вони порушують. Фінансовий капіталізм, що виник у Сполучених Штатах у 1980-х роках, ще не набув того значення, яке він має сьогодні. Лише через шістдесят років і чергову серйозну кризу, розпочавши від енцикліки Caritas in Veritate Папи Бенедикта XVI, Учительський уряд Церкви розпочав розгляд питань, піднятих Волл-стріт. Згодом з’явилися інші важливі документи: Laudato si’, ключова соціальна енцикліка Папи Франциска (2015), яку не так давно доповнило Апостольське напоумлення Laudatе Deum (2023).

Нагадаємо, що у 2022 році був опублікований документ під назвою Mensuram Bonam, присвячений питанням відповідального інвестування згідно з католицьким вченням. Це не віроучительський текст, оскільки його опублікувала Папська академія суспільних наук під керівництвом кардинала Пітера Тарксона. Він адресований католицьким інвесторам, які прагнуть послідовності у своїх рішеннях або ще не почали такий підхід. Документ слугує компасом у створенні їхньої інвестиційної стратегії з етичним виміром. Він пропонує практичний підхід і представляє різні інструменти, які можна використовувати в процесі ухвалення інвестиційних рішень. Упорядники наголошують на необхідності того, щоб органи управління організацій чітко формалізували свою політику інтеграції нефінансових критеріїв. Mensuram Bonam також заохочує обмін досвідом між спеціалістами з різних частин світу. Такий підхід можна вважати майже «синодальним», адже його розробили люди, які мають фінансові обов’язки у різних установах.

Філософія фонду: Віра, етика і фінанси

Фонди Ave Maria, які є яскравим прикладом впровадження католицьких етичних принципів у фінансовій сфері, базуються на ідеї, що фінанси можуть бути інструментом служіння загальному благу. Кожна інвестиція кожного окремого фонду спрямована на підтримку тих галузей і підприємств, які відповідають моральним принципам, пропагованим католицьким соціальним вченням.

Фонд діє за трьома ключовими принципами, покликаючись на Mensuram Bonam:

· Виключення (Exclude) – повна відмова від інвестицій у компанії, діяльність яких суперечить моральним нормам.

· Залучення (Engage) – активний вплив на корпоративні рішення шляхом участі в акціонерних зборах та голосуванні.

· Покращення (Enhance) – підтримка компаній, які демонструють зразкові етичні та соціальні практики.

Ця філософія знаходить відображення у строгому процесі відбору активів, що ґрунтується на етичних стандартах, розроблених спеціальною Католицькою консультативною радою. Фонд ретельно аналізує кожну компанію перед тим, як включити її до портфеля, виключаючи ті, що беруть участь у таких практиках, як аборти, виробництво контрацептивів чи порнографії, або діяльність, що завдає шкоди довкіллю.

Виключення як основа етичного інвестування

Одним із базових принципів фонду є виключення з портфеля компаній, які суперечать католицьким цінностям. Це не просто декларація, а чіткий механізм контролю. Компанії, що займаються несумісною з моральними критеріями діяльністю, автоматично виключаються.

Цікаво, що цей підхід не обмежується лише моральними аспектами: він також захищає інвесторів від можливих репутаційних ризиків. Наприклад, компанії, залучені у скандали, пов'язані з порушенням трудових прав або екологічними катастрофами, часто стають менш привабливими для довгострокових інвестицій.

Залучення: Як фонд впливає на бізнес

Ave Maria Mutual Funds активно використовує свій вплив як акціонер, щоб змінювати корпоративні політики. Фонд бере участь у голосуваннях на зборах акціонерів, висуває ініціативи, спрямовані на підвищення прозорості, екологічної відповідальності та справедливості у трудових відносинах. Наприклад, одна з компаній, у які інвестує фонд, переглянула свою політику щодо постачальників, почавши більш суворо контролювати умови праці у своїх ланцюгах постачання. Інший приклад – сприяння переходу великих корпорацій до використання відновлюваних джерел енергії, що відповідає закликам енцикліки Laudato si’ до відповідального ставлення до творіння.

Покращення: Підтримка етичного бізнесу

Ave Maria Funds активно інвестують у компанії, які не просто відповідають етичним стандартам, а й демонструють провідні практики у своїх галузях. Наприклад, фонд фінансує підприємства, які впроваджують інноваційні екологічні технології, створюють рівні можливості для працівників або активно підтримують місцеві громади. Прикладом такого підходу є підтримка компаній у сфері відновлюваної енергетики. Одним із проєктів, які фінансував фонд, стало будівництво нових сонячних електростанцій, які забезпечують енергією не лише промислові об’єкти, а й місцеві громади.

Фінансова ефективність із моральною ціллю

Попри високу моральну планку, Ave Maria Funds також демонструють вражаючу фінансову ефективність. Наприклад, Ave Maria Growth Fund у 2023 році показав середньорічну дохідність 14,38%, що є конкурентоспроможним навіть у порівнянні зі звичайними фондами. Це свідчить про те, що етичне інвестування може бути не лише морально виправданим, але й економічно вигідним.

Ave Maria Mutual Funds є яскравим прикладом того, як фінанси можуть слугувати знаряддям для побудови справедливішого суспільства. Вони показують, що інвестування може бути не лише інструментом для накопичення капіталу, а й засобом реалізації моральних ідеалів.

[1] https://www.avemariafunds.com/about-us/fund-family-profile.html