ESG-Індекси відповідального інвестування і соціальне вчення Церкви

Участь у фінансових операціях та інвестування можуть бути згідними з моральним вченням Церкви. Критерії такого інвестування можна знайти в документі «Mensuram Bonam» Папської академії суспільних наук, а компанія «Morningstar» пропонує індекси відповідального інвестування, які можуть допомогти католицьким інвесторам у прийнятті рішень.

Олена Комісаренко

У сьогоднішньому випуску рубрики «Ойкономія: християнський погляд на економічне життя» розглянемо ESG-індекси відповідального інвестування, розроблені компанією Morningstar[1], які дозволяють католицьким інвесторам реалізувати принципи, викладені в документі Mensuram Bonam Папської академії суспільних наук, зберігаючи при цьому фінансову стабільність.

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Принципи Mensuram Bonam

У сучасному світі, де фінансові ринки стали потужним інструментом впливу на суспільство, католицьке вчення наголошує на важливості етики та відповідальності в управлінні фінансами. Документ Mensuram Bonam пропонує християнським інвесторам використовувати соціальне вчення Церкви як основу для прийняття фінансових рішень, що відповідають як економічним, так і моральним цінностям. Нагадаємо, що основні принципи Mensuram Bonam є своєрідними рекомендаціями для тих, хто прагне поєднати інвестиції з турботою про людську гідність, загальне благо та збереження природного середовища. Це означає, що інвестиції мають не тільки забезпечувати прибуток, а й служити добробуту спільноти, дотримуючись принципів справедливості та розвитку.

Католицьке вчення нагадує, що вкладення не повинні приносити шкоди людській гідності – наприклад, фінансуючи галузі, що порушують права людей чи ставлять під загрозу моральні цінності. Водночас Mensuram Bonam закликає до відповідального ставлення до навколишнього середовища: підтримуючи лише ті підприємства, що не завдають значної шкоди довкіллю, піклуючись про творіння. Цей документ також наголошує на важливості пошуку стійких і довгострокових результатів, що приносять користь не тільки самому інвестору, а й суспільству в цілому.

Що таке ESG-індекси та як вони працюють?

ESG-індекси (Environmental, Social, Governance) — це рейтингові системи, які оцінюють компанії за трьома основними напрямками: екологічна відповідальність, соціальні аспекти та етика управління. На сайті Morningstar представлено понад 2300 індексів, які охоплюють різні класи активів, стилі та стратегії. Кожен з індексів має власну структуру та методологію, що дає змогу вибирати компанії з низькими екологічними та соціальними ризиками та високими управлінськими стандартами.

Індекси відповідального інвестування створюються на основі глибокого аналізу, який проводить Sustainalytics, дочірня компанія Morningstar. Вона збирає та оцінює дані, пов’язані з екологічними та соціальними показниками, і надає їм оцінку ризику відповідального інвестування. Це дозволяє включати в індекси лише компанії, що відповідають високим етичним стандартам і мінімізують ризики для довкілля та суспільства.

Основні типи ESG-індексів Morningstar та їхні цілі

Morningstar пропонує кілька основних груп індексів відповідального інвестування, кожна з яких має власні критерії та фокусується на різних аспектах такого інвестування:

· Екологічні індекси включають компанії, які активно працюють над зменшенням шкідливого впливу на довкілля. Такі компанії зосереджуються на скороченні викидів парникових газів, використанні відновлюваних ресурсів і управлінні водними ресурсами.

· Соціальні індекси орієнтовані на соціальну відповідальність, включають компанії, що забезпечують безпечні умови праці, сприяють гендерній рівності та дотримуються прав людини.

· Індекси управлінської відповідальності зосереджуються на прозорості та етичному управлінні, виключаючи компанії з корупційними практиками або низьким рівнем прозорості.

· Індекси корпоративних облігацій для стійкого розвитку створені для інвесторів, зацікавлених в облігаціях, допомагають уникати вкладень у галузі з високими екологічними чи соціальними ризиками.

Схема оцінювання на основі ESG-критеріїв

Процес відбору компаній для індексів Morningstar є багатоступеневим, що включає базову оцінку, аналіз ризиків відповідального інвестування і відсів за етичними критеріями.

Перший етап: відбір за базовими ESG-критеріями відповідального інвестування

Sustainalytics використовує загальні екологічні, соціальні та управлінські показники для попереднього відбору компаній. Компанії, які порушують ці базові критерії, не можуть включатися до індексу.

Другий етап: оцінка ESG-ризику відповідального інвестування

На цьому етапі визначаються ризики, пов’язані з діяльністю компанії. Наприклад, чи має компанія високий рівень забруднення, або ж вона дотримується прав людини. Компанії з низьким ESG-ризиком відповідального інвестування проходять до наступного етапу.

Третій етап: дослідження конфліктних ситуацій

Sustainalytics проводить аналіз конфліктів, таких як екологічні скандали або порушення трудового законодавства, оцінюючи, як компанія реагує на такі випадки. Компанії, що мають серйозні проблеми у цьому напрямку, не можуть включатися до індексу.

Фінальний етап: дослідження залучення у виробництво

На завершальному етапі компанії оцінюються за продуктами, які вони виробляють. Виключаються компанії, які займаються виробництвом тютюнових виробів, зброї або азартних ігор, оскільки ці галузі не відповідають католицьким етичним стандартам. Компанії, що пройшли всі етапи, включаються до індексу.

Приклади успішного етичного інвестування через ESG-індекси Morningstar

Індекс відновлюваної енергетики Morningstar включає лідерів у виробництві відновлюваної енергетики, таких як First Solar та Enphase Energy. Вкладення в ці компанії дозволяють підтримати низьковуглецеву економіку і зменшити вплив на клімат, що відповідає принципу збереження творіння. Ці компанії продемонстрували стабільні результати, навіть попри складні ринкові умови.

Індекси гендерної рівності включають компанії, що дотримуються рівних можливостей у працевлаштуванні та підтримують гендерний баланс у керівництві. Наприклад, компанії з високим рівнем залучення жінок до управління зберегли стабільність навіть у періоди ринкових спадів, що підтверджує доцільність відповідального інвестування у відповідності з католицькими цінностями.

Індекси гендерної рівності, відновлюваної енергетики та стійкого розвитку дозволяють інвесторам не тільки отримати стабільні фінансові результати, але й сприяти загальному благу. Кожен етап ESG-оцінювання відповідального інвестування від базових критеріїв до аналізу конфліктних ситуацій створений для того, щоб надавати інструменти відповідального інвестування.

Таким чином, ESG-індекси відповідального інвестування стають важливим елементом для католицьких інвесторів, які прагнуть реалізувати ідеали віри через свої фінансові рішення. Це не просто стратегія інвестування, а інструмент, який допомагає будувати суспільство, орієнтоване на цінності та відповідальність перед майбутніми поколіннями.

[1] https://indexes.morningstar.com/indexes