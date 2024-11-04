Гаїті: напад на дім Місіонерок Милосердя

Монастир і лікарня, яку в столиці країни провадили послідовниці святої Матері Терези, були розгромлені і підпалені озброєною групою. Сестри приймали та лікували до 30 тисяч людей на рік.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Marine Henriot - Ватикан

Донедавна це було одне з останніх місць, яке користувалося своєрідною «недоторканістю» в Гаїті, країні, охопленій насильством. Але в суботу 26 жовтня 2024 року бандити розграбувала монастир і лікарню Згромадження Місіонерок Милосердя в столиці країни Порт-о-Пренс, а потім все підпалили. Ніхто з черниць, на щастя, не постраждав. Наприкінці вересня поліція попросила сестер покинути цей район і закрити свій будинок, оскільки сутички з бандами ставали небезпечними для їхнього життя. Тієї ночі вандали увірвалися в будинок, зруйнували частину стін і повністю спустошили монастир і лікарню. Лавки, ліжка, медичне обладнання – все було вивезено, а деякі речі вже перепродані на чорному ринку міста.

Безкарність банд

Це перший випадок, коли Місіонерки Милосердя зазнали в країні такого безпосереднього нападу. Досі навіть банди поважали їхню життєво важливу місію серед населення. Майже 30 тисяч людей щороку отримували допомогу в домі сестер. Влітку ситуація з безпекою в районі Бас-Дельмас в Порт-о-Пренсі погіршилася, багато будинків було спалено, і більшість цивільних були змушені тікати. Наразі черниці проживають в іншій спільноті, яку сестри Матері Терези мають на Гаїті.

Дім, який заснувала свята Тереза

Сестрам ще ніколи не доводилося залишити свій будинок, який став серцем району. Його відкрила сама свята Мати Тереза в 1979 році, побачивши пацієнтів, залишених помирати на подвір'ї загальної лікарні в Порт-о-Пренсі. Відтоді тисячі гаїтян пройшли через люблячі руки сестер, отримуючи продовольчу допомогу, різнорідну підтримку, медичне та хірургічне лікування. В країні, зануреній у насильство, цей безпосередній напад на черниць може підірвати всю їхню місію на Гаїті.