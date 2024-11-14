Архиєпископ Каччя: слід підтримати миротворчі місії ООН

Виступаючи під час засідання комітету Генеральної Асамблеї ООН, присвяченого миротворчим місіям, Постійний Спостерігач Святого Престолу висловив стурбованість нещодавніми випадками атак на миротворчі сили

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Важливість миротворчих місій у нинішньому «контексті зростання геополітичної напруженості, екологічних криз та збільшення кількості порушень прав людини» є більшою, ніж будь-коли раніше; і все ж «з жалем доводиться констатувати, що ці місії стикаються з труднощами у забезпеченні послідовної та єдиної підтримки з боку держав-членів». На цьому наголосив архиєпископ Ґабріеле Каччя, Постійний представник Святого Престолу при ООН в Нью-Йорку, під час засідання комітету Генеральної Асамблеї ООН, присвяченого миротворчим операціям.

Ватиканський дипломат висловив «глибоку стурбованість нещодавніми нападами на миротворчий персонал», які «не лише ставлять під загрозу безпеку тих, хто служить, але й підривають більш широкі зусилля, спрямовані на сприяння стабільності та захист вразливих верств населення». Необхідно пам'ятати, сказав архиєпископ Каччя у своїй промові, що такі операції ООН «є важливою демонстрацією солідарності держав-членів у відновленні миру в регіонах, що постраждали від конфліктів». Працюючи разом, держави-члени «прокладають шлях до стабільних і безпечних суспільств», втілюючи свою спільну відповідальність захищати найслабших і прагнути сприяти миру, який не буде просто тимчасовим, а тривалим.

За словами представника Святого Престолу, все міжнародне співтовариство покликане до «оновлених зусиль щодо створення середовища, в якому може процвітати мир», а держави-члени повинні повернутися до «гарантування безпеки миротворчого персоналу і об'єднатися в підтримці цих операцій», життєво важливих для стабільності в усьому світі.