Архиєпископ Балестреро: комплексну допомогу жертвам протипіхотних мін

У заключній промові під час Конференції з перегляду Конвенції про протипіхотні міни, що проходить в Сіємреапі, Камбоджа, Постійний спостерігач Святого Престолу при структурах ООН в Женеві закликав гарантувати комплексну допомогу постраждалим від цього типу озброєння, що продовжує сіяти смерть і спричиняти поранення і через багато років після завершення конфліктів.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«У сучасному глобалізованому світі ми повинні інвестувати в інструменти життя і миру, а не невибіркової і непотрібної смерті та страждань». На цьому наголосив архиєпископ Етторе Балестреро, Постійний спостерігач Святого Престолу при ООН та інших міжнародних організаціях в Женеві, у заключному слові під час 5-ї Конференції з перегляду Конвенції про протипіхотні міни, яка від 25 до 29 листопада 2024 р. відбувалася в Сіємреапі, Камбоджа.

Ватиканський дипломат висловив сподівання, що документи, які будуть прийняті, «матимуть реальне значення для тих, хто постраждав, дадуть їм реальну надію на краще майбутнє, одночасно працюючи над тим, щоб запобігти новим жертвам». Він висловив жаль з приводу продовження використання таких пристроїв, як у випадку «невибіркового розповсюдження» в контексті війни в Україні, а також в Сирії та М'янмі.

Архиєпископ Балестреро нагадав заклик, який Папа зробив наприкінці загальної аудієнції 28 лютого цього року, коли в 25-ту річницю набрання чинності Конвенції про заборону протипіхотних мін він висловив свою близькість «численним жертвам цих підступних пристроїв, які нагадують нам про вражаючу жорстокість воєн і про ціну, яку змушене платити цивільне населення». Постійний спостерігач, закликаючи держави, які ще не зробили цього, приєднатися до Конвенції, наголосив на необхідності гарантувати комплексну допомогу жертвам – від повної реабілітації та соціально-економічної реінтеграції до психологічної та духовної підтримки.