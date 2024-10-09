Святий Престол: також і представники більшості зазнають дискримінації

Під час Варшавської конференції з людського виміру делегація Святого Престолу висловила жаль з приводу недостатньої уваги до посилення явища ненависті й дискримінації на ґрунті релігійної приналежності.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Всім формам релігійної нетерпимості та дискримінації слід приділяти однакову увагу, уникаючи часткових або вибіркових підходів», – наголошується в заяві делегації Святого Престолу, яка була представлена 8 жовтня 2024 р. в рамках восьмої сесії Варшавської конференції про людський вимір 2004 року, яка від 30 вересня до 11 жовтня відбувається в столиці Польщі. Темою цієї сесії була толерантність і недискримінація.

Зростання антирелігійного насильства

«Всі наявні показники підтверджують, що нетерпимість і дискримінація на ґрунті антисемітизму та релігійних упереджень щодо мусульман, християн і представників інших релігій зростають як на схід, так і на захід від Відня», – наголошено в доповіді, в якій підкреслюється, що події на Близькому Сході «викликали хвилю антисемітської та антимусульманської дискримінації і ненависті». Тому ватиканська делегація назвала «помилковим сигналом» той факт, що порядком денним цієї сесії прямо не передбачалося розгляд нетерпимості за релігійною ознакою, у той час як «насильство на ґрунті релігії або переконань є загрозою для соціальної згуртованості, мирного співіснування і безпеки наших суспільств». «Святий Престол особливо стурбований зростанням кількості нападів на синагоги, мечеті, церкви, інші місця поклоніння, кладовища і релігійні об'єкти, які становлять значну частину актів насильства, мотивованих антисемітизмом і антирелігійними упередженнями», – йдеться в заяві.

Дискримінація християн потребує більшої уваги

У цьому контексті делегація Святого Престолу цитує рапорт Особистого представника діючого голови ОБСЄ з питань боротьби з расизмом, ксенофобією та дискримінацією Реґіни Полак, яка зазначала, що «дискримінація християн є питанням, яке потребує більшої уваги, оскільки в часи зростання конфліктів щодо ролі релігії як такої у світському суспільстві зростає також дискримінація християн, в тому числі злочини на ґрунті ненависті. Водночас у деяких державах-учасницях ОБСЄ спостерігається якийсь дивний опір боротьбі з цим явищем. Це може бути наслідком (...) відсутності уяви про те, що представники більшості також можуть страждати від нетерпимості та дискримінації». Тому Святий Престол вітає практику призначення трьох особистих представників Діючого голови з питань боротьби проти нетерпимості, закликаючи продовжувати її.