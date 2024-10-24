Ватиканське вітання для індуїстів: заохочувати всіх прагнути до гармонії

«Враховуючи величезний потенціал релігій у створенні умов, сприятливих для гармонії в суспільстві, всі релігійні лідери мають священний обов'язок заохочувати своїх послідовників прагнути до гармонії», – читаємо у посланні, яке приготувала Дикастерія з міжрелігійного діалогу з нагоди індуїстського свята Діпавалі.

Світлана Духович – Ватикан

«Індуїсти та християни: сприяння гармонії посеред розмаїття і попри відмінності» – таку тему має послання Дикастерії міжрелігійного діалогу з нагоди індуїстського свята Діпавалі, що цього року відзначається 31 жовтня. Це «свято вогнів», що символізує перемогу світла над темрявою, є своєрідним індійським «Новим Роком». Очільники Папської ради з міжрелігійного діалогу вітають зі святом всіх індуїстів та бажають їм, аби, Бог, джерело світла, наповнив їхні уми і серця миром і радістю, а їхні сім'ї та спільноти – благодаттю і щастям.

В посланні зазначається, що країни та міста світу дедалі частіше населяють люди різних культур, релігій, етнічних груп, мов та ідеологій. «Це розмаїття багато хто розглядає як велике джерело зростання, навчання та взаємного збагачення, – читаємо в посланні. – Але, одночасно, у деяких частинах світу його відкидають, бо вбачають у ньому потенційну загрозу гармонії, що може призвести до конфлікту». В цьому контексті автори послання пропонують роздуми про те, «як християни та індуїсти можуть сприяти гармонії посеред розмаїття і всупереч розбіжностям».

Представники Дикастерії з міжрелігійного діалогу цитують енцикліку Папи Франциска “Fratelli tutti”, в якій він зазначив: «У динамізмі історії, навіть у розмаїтті етнічних груп, суспільств і культур, ми бачимо посіяне таким чином покликання творити спільноту, що складається з братів і сестер, які приймають один одного, дбаючи один про одного». «Отже, різноманітність, – підкреслюють зі свого боку автори послання до індуїстів, – спонукає до зусиль, спрямованих на побудову гармонії». Але гармонія «витісняється ідеологіями, які сприяють відчуженню, дискримінації та конформізму як на індивідуальному, так і на колективному рівнях». «Релігійний фундаменталізм, екстремізм, фанатизм, расизм і гіпернаціоналізм у різних частинах світу є прикладами ідеологій, які руйнують гармонію і породжують підозри, упередження, недовіру, ненависть і страх серед людей, заважаючи їм створювати зв'язки, що підтримують людське братерство і соціальну дружбу», – читаємо в посланні.

Члени Дикастерії з міжрелігійного діалогу наголошують, що «поширювати гармонію серед розмаїття і попри відмінності – це практична необхідність, яка вимагає конкретних дій і колективних зусиль усіх людей, родин, освітніх закладів, ЗМІ, громад і націй». «Кожен повинен працювати над подоланням стереотипів, розвивати емпатію, чутливість і повагу до тих, хто відрізняється від нас, – заохочують вони. – Ми також повинні сприяти діалогу на всіх рівнях, щоб досягти більшої обізнаності, розуміння та цінування багатства різноманітності та відмінностей. Враховуючи величезний потенціал релігій у створенні умов, сприятливих для гармонії в суспільстві, всі релігійні лідери мають священний обов'язок заохочувати своїх послідовників прагнути до гармонії».