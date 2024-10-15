Святий Престол: розмите визначення статі ускладнить переслідування злочинів проти жінок

Збереження дотеперішніх визначень злочинів проти людяності, чітке визначення гендерної приналежності, пошана до суверенітету держав і до гідності кожної особи як критерії при укладенні міжнародного документа про запобігання злочинам проти людяності виокремив представник Святого Престолу під час дискусії в рамках Генеральної асамблеї ООН.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Святий Престол підтримує укладення універсального, багатостороннього, юридично зобов'язуючого документа про запобігання злочинам проти людяності та покарання за них, на основі існуючого звичаєвого права, з метою підтримання гідності кожної людської особи, сприяння міжнародній співпраці та припинення безкарності злочинців», – зазначив архиєпископ Ґабріеле Каччя, Постійний Спостерігач Святого Престолу в ООН, виступаючи 14 жовтня 2024 р. під час дискусії про злочини проти людяності в рамках Шостого комітету 79-ї Генеральної Асамблеї ООН. Водночас, ватиканський дипломат вніс деякі критичні зауваження щодо проекту, який опрацьовує Комісія міжнародного права (КМП)

Не відходити від існуючих звичаєвих норм

Представник Святого Престолу зауважив, що «міжнародне звичаєве право вже давно визнає злочини проти людяності міжнародними злочинами», однак укладення «багатостороннього, юридично зобов'язуючого документа», що кодифікує звичаєве право, сприятиме міжнародній співпраці щодо запобігання і покарання «за ці огидні діяння». Водночас, за його словами, «визначення цих діянь також має бути глибоко вкорінене у звичаєвому міжнародному праві», а тому «доповнення або зміна вже узгоджених визначень цих злочинів, що містяться в Статуті Міжнародного кримінального суду (МКС), до того, як державна практика і opinio iuris повністю розвинуться, не тільки перешкоджатиме досягненню консенсусу, але й підірве ефективність нового інструмента».

Небезпека розмитої гендерної ідентифікації

У цьому контексті ватиканська делегація висловила занепокоєння тим, що в проекті, який розробила Комісіа міжнародного права, «відсутнє визначення статі, яке міститься у статті 7 Статуту МКС». Архиєпископ Каччя ствердив, що «відсутність чіткого визначення ґендеру, що ґрунтується на біологічній реальності двох статей, підірве наші зусилля щодо запобігання та переслідування тих злочинів, які непропорційно впливають на жінок, таких як зґвалтування, сексуальне рабство та примусова проституція, та переслідування винних у них». Так само, за його словам, «Святий Престол не може погодитися з будь-якими змінами у визначенні примусової вагітності».

Пошана суверенітету держав і прав людини

У заяві представника Святого Престолу також підкреслюється, що «зусилля, спрямовані на запобігання і покарання злочинів проти людяності, повинні поважати, на основі принципу взаємодоповнюваності, суверенітет інших держав», спираючись на обов'язок держав-учасниць «переслідувати злочини в межах своїх кордонів і співпрацювати одна з одною в питаннях видачі злочинців і надання допомоги жертвам». Крім того, «повинні завжди дотримуватися принцип законності та основні принципи кримінального правосуддя, включаючи право на належну правову процедуру і презумпцію невинуватості».

Ватиканський дипломат також зауважив, що «нова конвенція повинна дозволити державам, які скасували смертну кару, не видавати ймовірного злочинця, якщо він може бути засуджений до вищої міри покарання». Крім того, «жодна особа не повинна бути вислана, повернута, передана або видана до юрисдикції, де вона ризикує стати жертвою злочину проти людяності або якщо є серйозні підстави вважати, що вона буде піддана тортурам або іншому жорстокому чи нелюдському поводженню». Новий інструмент, за його словами, також повинен «захищати гідність жертв, закріплюючи в законі їхнє право на отримання компенсації та допомоги для відшкодування завданої їм шкоди та сприяння їхній реінтеграції в суспільство», і якщо така допомога не доступна на території, де були скоєні злочини, слід «заохочувати допомогу жертвам з боку інших держав, міжнародних організацій, неурядових організацій та релігійних благодійних установ».