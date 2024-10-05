Бангкок: Папа склав співчуття з приводу аварії шкільного автобуса

Через телеграму, яку надіслав Державний Секретар кардинал Паролін, Папа Франциск висловив глибокий жаль з приводу звістки про загибель цими днями учнів і вчителів внаслідок пожежі в автобусі на околиці столиці Таїланду.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Папа Франциск глибоко засмучений звісткою про загибель школярів та їхніх вчителів внаслідок аварії шкільного автобуса поблизу міста Бангкок», – читаємо в телеграмі співчуття, яку кардинал Пʼєтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, надіслав з приводу трагедії, яка цими днями сталася в Таїланді. Внаслідок пожежі, яка охопила транспортний засіб, загинуло 22 дитини і троє вчителів. Святіший Отець, як читаємо в телеграмі, «підносить свої молитви за всіх, хто страждає від наслідків цієї трагедії, особливо за сім'ї, які переживають жалобу, та ввіряє душі загиблих сповненому любові милосердю Всевишнього», призиваючи на всіх «божественні благословення сили, миру та втіхи».