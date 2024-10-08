Право на їжу: Святий Престол організовує семінар про продовольчу безпеку

З нагоди Всесвітнього дня продовольства Постійне представництво Святого Престолу при FAO, IFAD і WFP та Римський форум католицьких неурядових організацій організовують науковий семінар, під час якого буде представлено конкретний досвід «Caritas Internationalis» та деяких католицьких неурядових організацій у справі боротьби з голом у світі.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Право на харчування: між злиднями та марнотратством. Час діяти» – таку тему має науковий семінар, який Постійне Представництво Святого Престолу при Продовольчій і сільськогосподарській організації ООН (FAO), Міжнародному Фонду сільськогосподарського розвитку (IFAD) та Всесвітній продовольчій програмі (WFP), а також Римський форум католицьких неурядових організацій, організовують 10 жовтня 2024 р. у контексті Всесвітнього дня продовольства, який відзначається 16 жовтня і цього року має тему «Право на харчування для кращого життя і майбутнього». Захід відбудеться в Німецькій кімнаті римської штаб-квартири FAO, але за ним також можна буде стежити через платформу Zoom. Метою зустрічі є осмислення важливості прийняття цілісної точки зору, яка дозволить знайти правильні рішення для виправлення дисбалансу в поточній продовольчій моделі.

Епоха протиріч

«На жаль, – зазначають організатори, – ми живемо в епоху протиріч», коли світ стикається з численними продовольчими кризами в різних регіонах, але в той же час «ми є свідками непропорційного марнотратства і надмірного споживання продовольства». Конфлікти, економічні потрясіння та екстремальні погодні явища «і надалі занурюють мільйони людей у лещата голоду та недоїдання. Це дійсно парадоксально, що в сучасному світі їжі вистачає на всіх, але не всі можуть нею скористатися».

Для того, щоб гарантувати мир і розвиток, що розуміється як покращення умов життя населення, яке страждає від голоду, війни і злиднів, йдеться далі в комюніке, що оголошує ініціативу, «потрібні не тільки урочисті декларації, але, перш за все, конкретні, рішучі і мудрі дії, спрямовані на підвищення ефективності виробництва, розподілу і справедливого споживання продовольства, як в кількісному, так і в якісному плані». Достатнє і здорове харчування, пояснюють організатори, «є не тільки правом, але й передбачає постійні зусилля і спільну волю до того, щоб раз і назавжди викорінити лихо голоду. Якщо голод існує і зростає в геометричній прогресії з кожним днем, то це тому, що в його основі лежить вірус нечутливості, байдужості і відсутності братерства».

На основі цілісного бачення екології

Організатори семінару хочуть зробити свій внесок у цей процес за допомогою підходу, заснованого на концепції інтегральної екології, яка має вирішальне значення для того, щоб вирішувати глобальні проблеми системно: розглядаючи продовольчу несправедливість не тільки як проблему нестачі їжі, але і як проблему справедливості. Таким чином, йдеться про заохочення переосмислити та оновити наші продовольчі системи в перспективі солідарності, долаючи логіку експлуатації створіння і краще спрямовуючи наші зусилля обробляти і оберігати довкілля та його ресурси, щоб гарантувати продовольчу безпеку і рухатися в напрямку достатнього і здорового харчування для всіх.

Приклад конкретного досвіду

Організатори планують зробити це, «розпочавши з короткої теоретичної перспективи», але, перш за все, «зосередившись на багатьох конкретних прикладах, які підкреслюють великі зусилля» католицьких НУО в різних куточках світу, з багатими людяністю ініціативами, спрямованими на забезпечення права на їжу. Це досвід, який показує додану вартість організацій громадянського суспільства, що працюють безпосередньо на місцях і близькі до людей. Своїм практичним досвідом поділяться Caritas Internationalis, New Humanity, Міжнародна рада католицьких чоловіків Unum - Omnes, Fundación Promoción Social та Всесвітня спілка католицьких жіночих організацій. На завершення Вінченцо Консо, координатор Римського форуму неурядових організацій католицького спрямування, зачитає Маніфест Римського форуму за право на харчування, а підсумки підіб’є монсеньйор Фернандо Чіка Арельяно, Постійний спостерігач Святого Престолу при FAO, IFAD та WFP.