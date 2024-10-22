Мальтійський Орден: гуманітарна підтримка мільйонів українців

У штаб-квартирі Суверенного Мальтійського Лицарського Ордену відбулася конференція, приурочена представленню гуманітарних ініціатив, які його структури здійснюються на підтримку постраждалих внаслідок війни в Україні.

Stefano Leszczynski, о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

З початку повномасштабної війни в лютому 2022 року, але також і від початку агресії в 2014 році, Суверенний Лицарський Орден Госпітальєрів святого Івана Єрусалиму, Родосу і Мальти та його структури перебувають на передовій надання гуманітарної допомоги українському населенню, підтримавши близько 4 мільйонів людей. Понад 10 тисяч тонн допомоги було розподілено у понад 70 різних місцевостях; 300 тисяч людей отримали допомогу на кордонах, а також було організовано понад 60 притулків для переміщених осіб.

Конференція в осідку Ордену

Ці дані були представлені під час конференції «Гуманітарна криза в Україні під час війни та підтримка Мальтійського Ордену», яка ввечері, 21 жовтня 2024 р., відбулася в Капітульному залі Магістральної вілли (Villa Magistrale), що є міжнародним осідком Ордену. Конференцію відкрив Великий Канцлер Ріккардо Патерно ді Монтекупо, який зазначив, що проведення гуманітарної кампанії в Україні стало можливим завдяки двосторонній угоді про співпрацю, підписаній з українським урядом 2019 року, яка сприяла доставці тисяч тонн матеріальної допомоги та створенню гуманітарних пунктів для біженців по двох сторонах кордону із західними та південними сусідами.

Вдячність української влади

Про важливу роль Суверенного Мальтійського Ордену в гуманітарній сфері з вдячністю згадали Посол України при Святому Престолі та Суверенному Мальтійському Ордені Андрій Юраш, співорганізатор заходу, та Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який надіслав відеозвернення.

«Насправді це дуже унікальний захід, бо якщо відстежити діяльність Ордену, то в них немає дуже багато заходів, які присвячені конкретній країні», – зазначив в інтерв’ю для української редакції Андрій Юраш, розповівши, що ідея проведення такої конференції виникла минулого року в контексті відзначень 15-річчя встановлення повноцінних дипломатичних стосунків: «Ми вийшли з ініціативою зробити акцію, яка би об'єднала нас з чисто з формальної сторони, тобто показавши важливість наших взаємин за п'ятнадцять років, а з іншого боку, щоб сутнісно висловити глибоку подяку Ордену за ту величезну допомогу, яку вони надають Україні. Бо сам Орден це повторює, і я вважаю, що це дуже важливо, що й наш Прем'єр-міністр повторив в своєму відеозверненні сьогодні, що гуманітарна акція допомоги Україні з боку Ордену була найбільшою гуманітарною його акцією з часів Другої світової війни. Тобто фактично до сімдесяти відсотків своїх ресурсів Орден направив саме на Україну і ми, очевидно, є дуже вдячними».

Інтервʼю з послом Андрієм Юрашом

Співпраця, що триває вже майже 40 років

Хоч офіційні дипломатичні стосунки між Україною та Орденом на рівні послів були встановлені щойно 2008 року, початок діяльності міжнародної гуманітарної служби Ордену «Malteser International» на підтримку українців сягає ще 1986 року, коли сталася Чорнобильська катастрофа. Як розповів у інтерв’ю для Радіо Ватикану-Vatican News Павло Тітко, керівник Служби допомоги Мальтійського Ордену в Україні, спочатку це була класична гуманітарна допомога, згодом – проекти з оздоровлення дітей. А від 1990 року на заході країни почали з’являтися перші осередки служби допомоги, які діють до сьогодні. Саме місцеві структури стали посередниками для міжнародних партнерів у наданні допомоги в контексті війни.

«Те, що, без сумніву, буде продовжуватися, це те, що ми з 2015 року працюємо в сфері психосоціальної допомоги, – говорить пан Павло, ділячись планами на майбутнє. – Це є проект, на який нам допомогла отримати фінансування Міжнародна Мальтійська служба допомоги через німецьких партнерів. Цей проект фінансує Міністерство закордонних справ Німеччини. Наступного року будемо мати десятиріччя цього проекту, він залишається основним, і його будемо надалі розвивати. Звичайно, що є багато різних цікавих проектів. Це і робота з дітьми, бо всі діти потерпають від війни. І там, де багато обстрілів, і там, де мало обстрілів, і в Івано-Франківську, і у Львові також прилітають ракети. Крім того, стараємося зберегти ті проекти, які ми вели до війни: це допомога стареньким, допомога людям з особливими потребами, це навчання з надання першої допомоги. Наприклад в Івано-Франківську тепер організовують курси рятувальників, це не стільки на випадок війни, як більше на випадок катастроф чи якихось стихійних лих, як от повені. Тобто, це навчальні проекти. І попри всі ті допомогові проекти, ми стараємося також розвивати саму службу, волонтерство».

Інтервʼю з Павлом Тітком

Психологічна та гуманітарна підтримка

Виступаючи під час конференції, Павло Тітко представив її учасникам, між якими були представники дипломатичного корпусу, громадськості та церковних структур, різні проекти, які здійснюються в Україні, зупинившись зокрема на програмах психічного здоров’я та психосоціальної підтримки. У цьому також допомогли відеосвідчення з України, зокрема, про діяльність мобільних груп для праці з дітьми, про діяльність шкіл на станціях метрополітену, про супровід людей, які переживають втрату близьких та про працю з людьми, які втратили кінцівки.

Найбільш підступною небезпекою для українського цивільного населення сьогодні є непропорційно велика замінованість. За найскромнішими підрахунками, в Україні налічується понад 100 тисяч ампутантів, як пояснив доктор Єгор Іордек з лікарні «Феофанія», який працює з такими людьми. За його словами, щонайменше 70 відсотків з них страждають від фантомного болю, що настільки важко впливає з психологічної точки зору, що викликає важкі прояви тривоги і депресії, що можуть вести до самогубства. Саме тому серед гуманітарних проектів, започаткованих Суверенним Мальтійським Орденом в Україні, особливо важливими є ті, що несуть психологічну підтримку, але також і такі, як відкриття клініки протезування у Львові у 2022 році, яка на сьогоднішній день надала понад 250 протезів.

Дипломатичний фронт

В рамках дипломатичної діяльності та міжнародних стосунків, спрямованих на надання гуманітарної допомоги та пошук шляхів сприяння поверненню до миру, Посол Ордену в Україні Антоніо Ґаццанті Пульєзе ді Котроне нагадав, що дипломатичне представництво Суверенного Мальтійського Ордену ніколи не залишало Україну, навіть у найдраматичніші моменти поточної війни. Це рішення також було необхідним для координації допомоги через «Malteser International».

Ресурси, мобілізовані для підтримки населення, яке потребує допомоги, станом на сьогодні складають 60 мільйонів євро, але поряд з цим конкретним гуманітарним втручанням, від початку війни триває безперервна дипломатична діяльність із закликами зменшити людські страждання, як от під час Саміту майбутнього (вересень 2024 року), в Раді Безпеки ООН (вересень 2023 і 2024 років) та на Мюнхенській конференції з безпеки (лютий 2024 року).