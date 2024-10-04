Святий Престол: гідність людської особи – недоторканна

Виступаючи під час Варшавської конференції з людського виміру, представник Святого Престолу наголосив на недопустимості практики катування, що є серйозним замахом на гідність людської особи. Це стосується також і смертної кари.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Святий Престол послідовно виступає за безумовну повагу до життя від моменту зачаття до природної смерті», – нагадав монсеньйор Павол Талапка, радник Апостольської нунціатури в Польщі, виступаючи під час Варшавської конференції з людського виміру Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Згадана конференція – це захід, який організовує країна, що головує в ОБСЄ, та Бюро демократичних інститутів та прав людини, підрозділ ОБСЄ, який займається «людським виміром» безпеки, штаб-квартира якого розташована у Варшаві. Конференція, яка цього року триває від 30 вересня до 11 жовтня, збирає представників урядів і організацій громадянського суспільства. Під час тематичних сесій учасники обговорюють такі теми як права людини, міжнародне гуманітарне право, основоположні свободи, демократичні інституції.

Недопустимість катування

Ватиканський дипломат підкреслив, що Святий Престол також засуджує «всі форми порушення цілісності людської особи, такі як калічення, тортури, завдані тілу або розуму, спроби примусу», оскільки практика катування повністю суперечить гідності, притаманній кожній людині. «Оскільки гідність людської особи є недоторканною, інституції, відповідальні за встановлення кримінальної відповідальності, повинні прагнути до старанного пошуку істини, а їхні дії повинні здійснюватися з повною повагою до гідності та прав людської особи», – зазначив священник. Він звернув увагу на те, що при проведенні слідчих дій повинні неухильно дотримуватися норми, що забороняють тортури.

«Повага до людської гідності повинна служити не тільки для того, щоб стримувати свавілля і ексцеси державних функціонерів, а й виступати керівним критерієм для переслідування і покарання тих дій, які є найсерйознішими зазіханнями на гідність і цілісність людської особи», – додав Представник Святого Престолу, покликаючись на слова Папи Франциска, який закликав міжнародну спільноту гарантувати підтримку жертвам катувань та їхнім родинам і поставити гідність людини понад усе. «Без такої відправної точки, застерігає Папа, жертви більше не розглядаються як особи, вони зводяться до “речей” і можуть зазнавати нещадно жорстокого поводження, що спричиняє смерть або постійну психологічну та фізичну травму, що триває все життя», – сказав ватиканський дипломат.

Смертна кара є замахом на недоторканність гідності людської особи

Говорячи про смертну кару, монсеньйор Талапка зазначив, що її застосування здавна вважалося адекватною відповіддю на тяжкість певних злочинів. Цитуючи Катехизм, він зазначив, що «сьогодні, однак, зростає усвідомлення того, що гідність людини не втрачається навіть після скоєння дуже тяжких злочинів». «Крім того, – додав ватиканський дипломат, – з'явилося нове розуміння значення карних санкцій, що накладаються державою. Нарешті, були розроблені більш ефективні системи позбавлення волі, які забезпечують належний захист громадян, але в той же час остаточно не позбавляють винних можливості спокути». Підсумовуючи, він зазначив, що Святий Престол вважає смертну кару неприйнятною, «оскільки вона є посяганням на недоторканність і гідність особи», і надалі рішуче домагатиметься її скасування в усьому світі.