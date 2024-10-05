Мисткиня Світлана Дуденко: творчість має бути вінком, який нас об'єднує і рятує

В інтерв’ю для Радіо Ватикану – Vatican News мисткиня з Харкова розповідає про свою виставку, яка відкрилася в Римі 1 жовтня за підтримки Посольства України при Святому Престолі та Суверенному Мальтійському Ордені. «Ідея моєї творчості полягає в тому, щоб донести до людства, що Україна – це велика держава, що вона – друг Євросоюзу, що вона мирна країна і дбає про мир», – зазначає вона.

Світлана Духович – Ватикан

Від 1 до 15 жовтня 2024 р. в «Палаці Канцелярії», розташованому в центрі Риму, проходить виставка Світлани Дуденко під назвою «Живопис і графіка. Колекція українського фарфору». Виставка, організована під патронатом та за підтримки Посольства України при Святому Престолі та Суверенному Мальтійському Ордені, представляє роботи визначної української художниці Світлани Дуденко, яка співпрацювала з відомим представником українського авангарду Борисом Косарєвим, розвиваючи свій власний оригінальний виразний стиль.

Відкриття виставки Світлани Дуденко

Світлана Дуденко – архітектор і дизайнер, заслужений діяч мистецтв України, засновниця та куратор художньої галереї “Смальта” в Харкові, видатний викладач Харківської державної академії дизайну та мистецтв, а також – почесна громадянка міста Харкова. Окрім картин художниці, на виставці можна побачити українські порцелянові статуетки повоєнного періоду, які вона збирала і досліджувала. В інтерв’ю для Радіо Ватикану – Vatican News мисткиня поділилася своїми роздумами про мету її творчості та розповіла про деякі із своїх творів.

Презентація виставки в "Палаці Канцелярії" (Рим)

«Кожна праця, – фізична, наукова чи творча, – підкреслює вона, – має певну ціль, бо без цілі ми не бачимо в житті ніякої дороги, ніякого шляху. Я є викладачем монументального мистецтва, а посил монументального мистецтва – це певна ідея. Ідея моєї творчості полягає в тому, щоб донести до людства, що Україна – це велика держава, що вона – друг Євросоюзу, що вона мирна країна і дбає про мир. І зараз вона закриває собою небо від пострілів. І мирні українські ініціативи пов'язані з любов'ю до людства».

Картина "Разом!"

В цьому контексті художниця зауважила, що одна з картин, які вона привезла на виставку до Риму, має назву “Разом!”, і вона показує, «як зірка України летить в сузір'я країн Євросоюзу», а інша показує, «як ми закриваємо небо», і одна майстриня, що займається розписом порцеляни, перенесла це зображення на тарілку. Натхненням однієї з картин Світлани Дуденко стали слова з поезії її земляка відомого письменника Сергія Жадана: “Що тримає птахів угорі? Очевидно, віра”.

Картина Світлани Дуденко на слова поета Сергія Жадана

Ряд творів художниці, такі, як наприклад, “Поранений символ миру” та “Вінок війни”, присвячені символам України. «Сама українська символіка – дуже глибока. Вона говорить про мирне життя, мирне небо і хліб наш, який доспіває на полях і годує нас – це дуже символічний прапор, – пояснює вона. – Я його тут назвала символом миру. Це поранений символ миру, і тут є краплина крові». Пані Світлана додає, що картина “Вінок війни” виконана на двох полотнах: одне зверху, інше знизу, знизу вінок український, а зверху пропалене і пробите пострілами полотно».

Художниця розповідає про картину "Вінок війни"

Окрім творів на українську тему, художниця представила також картини на інші тематики, серед яких – ті, для яких почерпнула натхнення з творів італійського письменника Умберто Еко. Її картина “Золота середина” присвячена його роману “Маятник Фуко”. Пані Світлана пояснює, що на картині показані коливання між добром і злом, а також золота середина.

Ще одна картина, яка присвячена творчості Умберто Еко, має назву “3.5.33”, і натхненням для цього твору став перший роман цього всесвітньо відомого письменника “Ім’я троянди”, наповнений різними символами. Також і художниця внесла у свій мистецький твір глибоку символіку. На картині зображені троянди, а їхня кількість пов’язана із богословськими категоріями: 3 троянди – Пресвята Трійця, 5 – Христові рани, а 33 світло рожеві троянди – це роки життя Ісуса Христа. Троянда, як зазначає наша співрозмовниця, в різних культурах світу «символізує все хороше і світле».

Світлана Дуденко перед картиною "3.5.33"

Споглядаючи картини Світлани Діденко, приходить усвідомлення, що вони всі – світлі, немов би випромінюють добро, надію, і відображають прекрасну, можливо навіть, неземну реальність. І навіть ті картини, які говорять про війну, залишають багато простору для світла. Відповідаючи на запитання про те, чому так мало темних кольорів навіть у такі темні часи, художниця відповідає: «Я – митець і викладач монументального мистецтва. Наприклад, коли ти – лікар, то ти не можеш хворій людині сказати, що вона тяжко хвора і що їй кінець. Ні, ти повинен дати надію. Я даю надію через колір, через сюжети. Думаю, що моя творчість направляє людей на віру, любов, надію і боротьбу за світле. Тому в мене такі картини».

«А ось “Віра” “Надія” і “Любов”», – показує художниця три картини, що мають подібний сюжет. «Надія прямує найвище… я так думаю, і вона зелена, а віра – рожева, і любов – червона», – додає вона. Мабуть, для мистикині, як і для багатьох українців, у час війни ця богословська чеснота – надія – стала такою важливою, бо надзвичайна жорстокість і цинізм, з яким вони стикаються чи не щодня, немов намагаються придушити в їхніх душах всі паростки надії.

Картина "Золота середина"

На початку російського вторгнення Світлані Дуденко потрібно було пів року, щоб віднайти сили для того, щоб знову творити. «В перші дні війни розгромили мою галерею, – пригадує вона. – Від неї нічого не залишилось. Загинули ікони, картини, загинули всі мої проекти в цій галереї. Я дуже захворіла, і тільки через півроку я змогла повернутись до творчості. Тому що я розумію, що тільки тоді, коли ми прямуємо до мети і не зупиняємось, ми можемо щось подолати». Художниця процитувала фрагмент з вірша Івана Франка “Каменяр”: “Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод, бо вам призначено скалу сесю розбить”. «Ці слова чітко орієнтують нас на перемогу, – підкреслює вона. – Ми зобов’язані перемогти зло, тому що така в нас місія. Мабуть, ми її повинні виконати».

Окрім своїх картин, Світлана Дуденко привезла на виставку до Риму також свою колекцію виробів з порцеляни, які вироблялися в Україні від 1937 до 1994 років. Це понад сто творів кращих майстрів цього життєрадісного і глибокого мистецтва. «Багато людей виїхало, хтось вивіз одну фігурку, другу, – розповідає мисткиня, – П'ятдесят відсотків всіх виробів було пошкоджено. Я сама їх відреставрувала. Там руку доліпила, там ще щось, тому що вони були в дуже поганому стані. Але я змогла трошки зібрати, і що змогла, те і привезла».

Вироби з порцеляни на виставці Світлани Дуденко

Коли мова заходить про Харків, рідне місто Світлани Дуденко, то на її обличчі спочатку з’являється проблиск туги, а потім теплі спогади дозволяють розгледіти промені світла в майбутньому: «Мені випала честь зробити і герб міста, і відзнаку почесного громадянина, і коллар міського голови. В нас були дуже гарні новорічні свята. Ялинку, яку я проектувала, і яку мерія виставляла в центрі міста, була найвищою і найгарнішою в Україні. Це було дуже велике щастя …тому ми знаємо, що таке гарне, і добре знаємо тепер, що таке погане, зле. І я думаю, що ми переможемо».

Краса, творчість, мистецтво… Як вони можуть допомогти людям долати страх, біль, страждання, відчай? «Лакарі кажуть, що творчість завжди рятує, – підкреслює Світлана Дуденко. – Творчість – це не обов'язково картини. Творчість – це також і вишивання, і в’язання, готування їжі. Люди повинні працювати, і працюючи, думати, що це буде гарно, що це буде добре. Тому що моторика дана нам згори: ми зобов’язані щось творити руками, і не покладати їх… Ми повинні визначати для себе якусь ціль, нехай і маленьку, і її виконати: щось написати, щось намалювати, щось зробити для дітей, хоча б млинці, хоч пиріжки, але все це є творчістю. І це має бути нашим таким вінком, який нас об'єднує і рятує. Порятунок наш – у труді, у праці. І я всім раджу: коли ми будемо всі разом працювати, то ми переможемо».