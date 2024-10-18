Ізраїльський експрем’єр і палестинський ексочільник МЗС на аудієнції в Папи

В коментарі для «L’Osservatore Romano» вони розповіли, що під час зустрічі, в якій взяли участь також активісти, які боряться за мир, вони представили Папі Францискові мирну пропозицію для Гази.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Це була важлива та емоційна зустріч. Святіший Отець виявив надзвичайний інтерес до мирних зусиль на Близькому Сході», – так 78-річний Ехуд Ольмерт, колишній прем'єр-міністр Держави Ізраїль, описує аудієнцію в Папи Франциска, що відбулася в четвер, 17 жовтня 2024 р., вранці. На зустріч він прибув разом з колишнім міністром закордонних справ Палестинської держави Насером аль-Кідвою та делегацією активістів за мир.

Ольмерт, який був прем'єр-міністром до 2009 року, в минулому відіграв важливу роль у переговорах про мир на Близькому Сході: за його уряду було підписано перемир'я у війні 2006 року в Лівані, і він був відповідальним за останню реальну спробу укласти угоду про дві держави з палестинським президентом Махмудом Аббасом, як розвиток домовленостей 1993 року в Осло, угоди, яка так і не була реалізована. «Папа Франциск приділив нам надзвичайну увагу протягом більш ніж півгодини, розповідаючи, що він щодня стежить за кожним розвитком конфлікту і що він щодня спілкується з християнами Гази», – розповів він в інтерв’ю для «L’Osservatore Romano».

«Ми представили Святішому Отцю нашу мирну пропозицію для Гази, яка передбачає негайне припинення вогню, звільнення ізраїльських заручників, яких досі утримує ХАМАС, з одночасним звільненням узгодженої кількості палестинських ув'язнених з ізраїльських в'язниць, а також відновлення переговорів про створення двох окремих держав у мирі між собою», – розповів колишній палестинський міністр Насер аль-Кідва, який відомий у Палестині не лише своєю про-мирною позицією, але й тим, що він є племінником історичного лідера ОВП, Ясира Арафата.