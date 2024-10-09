Ватиканський дипломат про боротьбу з незаконним обігом наркотиків

На 79-й Генеральній Асамблеї ООН Постійний спостерігач Святого Престолу виступив під час дискусії про міжнародний контроль над обігом наркотичних речовин і про запобігання злочинам і кримінальне правосуддя, підкресливши, що правові системи повинні не тільки карати правопорушників, а й забезпечувати їх перевиховання і належну реінтеграцію в суспільство. У профілактиці наркоманії ключовим фактором є освіта.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

В епоху, коли «й надалі поширюється лихо вживання наркотиків», Святий Престол закликає до «тристороннього підходу», заснованого на правоохоронній діяльності, належному лікуванні тих, хто страждає від залежності, та профілактиці через освіту. Про це сказав архиєпископ Ґабріеле Каччя, Постійний спостерігач Святого Престолу при ООН, виступаючи 7 жовтня 2024 р. в Нью-Йорку на дебатах про міжнародний контроль над наркотиками в рамках 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, під час якої він підкреслив, що Святий Престол «підтримує кожну ініціативу, спрямовану на створення ефективної системи кримінального правосуддя», щоб «запобігати і боротися з незаконним виробництвом і торгівлею наркотиками», але також «закликає міжнародне співтовариство відмовитися від смертної кари, тортур та інших жорстоких і незвичайних покарань, які порушують людську гідність».

Важливість освіти та виховання

«Системи кримінального правосуддя не повинні обмежуватися лише покаранням правопорушників, але повинні прагнути забезпечити ефективне перевиховання і адекватну реінтеграцію в суспільство», – додав ватиканський дипломат, уточнивши, що «Святий Престол підтримує здійснення програм» для наркозалежних, які «через лікування, психологічну підтримку і реабілітацію» відновлюють їхню «Богом даровану гідність». «Освіта є ключовим фактором у запобіганні наркоманії», – наголосив Постійний спостерігач Святого Престолу, застерігаючи від дезінформації, «поширеної в соціальних мережах», яка «применшує ризики наркотиків», і підкреслюючи важливість виховання «в сім'ї та школі», яке повинно «включати сучасну наукову інформацію про те, як наркотики негативно впливають на мозок, тіло, особисту поведінку і суспільство».

Проблема торгівлі органами

Архиєпископ Каччя також зупинився на боротьбі зі злочинністю, яка в «непропорційно великій мірі» вражає найбільш вразливі верстви населення. «Особливо тривожними», за його словами, є злочини торгівлі органими і пов’язаної з цим явищем торгівлі людьми, а також «торгівля органами людей, які зазнали смертної кари». Тому «Святий Престол закликає всі держави зміцнювати свою законодавчу та правоохоронну базу для запобігання та боротьби» з такою торгівлею. Було також закликано докласти особливих зусиль для протидії торгівлі та експлуатації неповнолітніх в Інтернеті. Водночас ієрарх закликав поважати людську гідність також при накладенні кримінальних покарань та в умовах відбування ув'язнення.