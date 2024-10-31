Святий Престол: вбиті цивільні ніколи не є «побічними» втратами

Постійний спостерігач Святого Престолу при Організації Об'єднаних Націй та інших міжнародних організаціях у Женеві наголосив на неприйнятності того факту, що справжніми жертвами війни та насильства є біженці, жінки, які втратили своїх дітей, літні та хворі люди, які не можуть отримати необхідну їм опіку, діти, покалічені або позбавлені дитинства.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Giovanni Zavatta – Ватикан

«Надзвичайно тривожним є той факт, що, незважаючи на суворе зобов'язання розрізняти військові та цивільні цілі, немає жодного конфлікту, який би так чи інакше не призводив до невибіркових ударів по цивільному населенню», а війни, що тривають в Україні та на Близькому Сході, «є двома яскравими прикладами такої суворої дійсності». На цьому наголосив архиєпископ Етторе Балестреро, Постійний спостерігач Святого Престолу при ООН та інших міжнародних організаціях, виступаючи 29 жовтня 2024 року під час 34-ї Міжнародної конференції Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Женеві, внісши голос Папи Франциска в контекст, який відображає спустошення і невибіркові страждання, спричинені «третьою світовою війною, що ведеться по частинах», про яку так часто говорив Святіший Отець.

Архиєпископ Балестреро підкреслив, що «війна – це поразка політики і людяності, ганебна капітуляція, поразка перед обличчям сил зла» і що «вбиті цивільні особи ніколи не повинні сприйматися як супутні втрати». «Неприйнятним», за словами ватиканського дипломата, є те, що справжніми жертвами насильства стають «біженці, жінки, які втратили своїх дітей, літні і хворі люди, які не можуть отримати необхідного догляду, діти, скалічені або позбавлені дитинства». Йдеться про гідність, порушену «в ім'я військових чи політичних потреб».

У зв'язку з цим делегація Святого Престолу повторила заклик Папи «відкинути спокусу бачити в іншому лише ворога, якого потрібно знищити», підтверджуючи, що «навіть посеред руйнувань війни кожна людина є безмірно священною». У цьому світлі 75-та річниця Женевських конвенцій, підсумував архиєпископ Балестреро, «представляє нагоду зміцнити зобов'язання поважати міжнародне гуманітарне право». Ц зусилля, які докладають Червоний Хрест і Червоний Півмісяць, є «видимим знаком того, що братерство можливе» завжди, навіть під час збройних конфліктів, таких як поточні.