Декларація Істікляль: віруючі зобов'язані сприяти миру та діалогу

Під час міжрелігійної зустрічі в мечеті Істікляль в Джакарті Папа Римський і Великий Імам підписали спільну декларацію. У документі йдеться про зобов'язання всіх віруючих проти насильства та про роль релігій у сприянні миру і злагоді.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Наш світ стоїть перед двома серйозними кризами, якими є «дегуманізація та кліматичні зміни». Це відправна точка Спільної декларації Істікляль 2024 – документа, який Папа Франциск і Великий Імам професор Насаруддін Умар, підписали в контексті міжрелігійної зустрічі, яка вранці, 5 вересня 2024 р., відбулася у мечеті «Істікляль» в Джакарті, столиці Індонезії. В Декларації з гіркотою відзначається, що «релігія часто інструменталізується», спричиняючи страждання багатьом людям у світі, який дедалі більше позначений насильством. Тому ще раз наголошується на тому, що роль релігій повинна «включати в себе сприяння і захист гідності кожного людського життя». Водночас, декларація засуджує експлуатацію створіння, «нашого спільного дому», що веде до «руйнівних наслідків, таких як стихійні лиха» та глобальне потепління, які роблять екологічну кризу «перешкодою для гармонійного співіснування між народами».

Тож у Декларації вказується, які відповіді релігії можуть дати на ці серйозні кризи нашого часу завдяки спільним зусиллям. Підписанти зазначають, що певний внесок може зробити «індонезійський філософський принцип Панчасіла». Папа і Великий Імам закликають скерувати релігійні цінності «на сприяння культурі пошани, гідності, співчуття, примирення і братерської солідарності, щоб долати як дегуманізацію, так і знищення довкілля». Особливе завдання, йдеться в документі, покладається на релігійних лідерів, які повинні співпрацювати заради блага людства.

«Оскільки існує лише одна глобальна людська родина, – йдеться в Спільній декларації Істікляль, – міжрелігійний діалог повинен бути визнаний як ефективний інструмент вирішення місцевих, регіональних і міжнародних конфліктів, особливо тих, що спричинені зловживанням релігією». Документ завершується закликом до всіх людей доброї волі «зберігати цілісність екосистеми», щоб передати успадковані ресурси майбутнім поколінням.