Паролін: щоб запобігти ядерній війні треба ліквідувати атомну зброю

Державний Секретар Святого Престолу взяв участь у Нью-Йорку в засіданні високого рівня з нагоди відзначення Міжнародного дня за повну ліквідацію ядерної зброї, наголосивши на тому, Святий Престол і надалі будуватиме мости діалогу з кожною державою з метою захисту спільного блага.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Поточний стан світових справ викликає серйозне занепокоєння: тривожне зростання небезпеки ядерного конфлікту; невпинна гонка озброєнь; низка тривожних погроз. Все це посилює напруженість і збільшує ризик як навмисного, так і випадкового застосування ядерної зброї, загрожуючи людству і нашому спільному дому незворотним знищенням», – наголосив кардинал П’єтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, виступаючи в четвер, 26 вересня 2024 р., під час засіданні високого рівня з нагоди відзначення Міжнародного дня за повну ліквідацію ядерної зброї, підкресливши у цьому контексті, що «єдиним способом уникнути ядерної війни є повна ліквідація ядерної зброї».

Вийти за рамки стратегії стримування

Очільник ватиканської дипломатії висловив жаль з приводу того, що «держави зміцнюють свої ядерні арсенали за рахунок ресурсів, які могли б бути більш ефективно використані для вирішення нагальних потреб розвитку». За його словами, ця тенденція «підкреслює тривожну залежність держав, що володіють ядерною зброєю, від ядерного стримування». Тож кардинал Паролін нагадав слова Папи Франциска, який підкреслює, що «світ, вільний від ядерної зброї, є необхідним і можливим. У системі колективної безпеки немає місця для ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення. [...] Необхідно вийти за рамки ядерного стримування: міжнародна спільнота покликана прийняти далекоглядні стратегії для просування мети миру і стабільності та уникати короткозорих підходів».

Діалог на основі довіри

Державний Секретар додав, що «Святий Престол заохочує держави відновити свою участь в інших заходах з роззброєння, таких як пожвавлення двосторонніх процесів контролю над озброєннями, набуття чинності Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань і початок переговорів щодо договорів про розщеплювані матеріали». «Святий Престол підтверджує, що мета світу, вільного від ядерної зброї, може бути досягнута лише шляхом перемовин, заснованих на взаємній довірі. Він і надалі будуватиме мости діалогу з кожною державою з метою захисту спільного блага, а не індивідуальних інтересів», – підсумував кардинал Паролін.