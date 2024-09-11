Вплив цінностей на економічне життя суспільства

Продовжуючи нашу рубрику «Ойкономія: християнський погляд на економічне життя», ознайомимося із дослідженнями, які виявляють вплив цінностей, включаючи й релігійні, на економічний розвиток.

Олена Комісаренко

Сьогодні обговоримо «Всесвітнє дослідження цінностей». Ця масштабна ініціатива розкриває взаємозв'язок між культурними і релігійними переконаннями та економічним розвитком, показуючи, як цінності формують суспільні норми щодо праці, достатку і соціальної справедливості.

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Всесвітнє дослідження цінностей

Всесвітнє дослідження цінностей[1] є міжнародною дослідницькою програмою, яка зосереджується на вивченні соціальних, політичних, економічних, релігійних та культурних цінностей людей у всьому світі. Одним із ключових аспектів дослідження є оцінка того, як релігійні переконання впливають на економічне життя та розвиток суспільств і країн. Основним інструментом дослідження є репрезентативне порівняльне соціальне опитування, яке проводиться по всьому світу кожні 5 років. Дослідження розкриває зв'язок між культурними цінностями та економічними установками, такими як ставлення до праці, сприйняття багатства, рівень соціальної довіри та економічна поведінка громадян.

Результати дослідження використовуються тисячами науковців у різних галузях, зокрема економіки, для аналізу таких тем, як вплив цінностей та норм на економічний розвиток, гендерну рівність, соціальний капітал та благополуччя. Крім того, дані широко використовуються міжнародними організаціями, такими як Світовий банк та ООН, для розробки стратегій економічного розвитку, що враховують культурний та релігійний чинник. Віра та переконання можуть мати глибокий вплив на економічні рішення громадян, від рівня продуктивності праці до їх ставлення до соціальної справедливості, що робить релігійні цінності важливим аспектом для дослідження в контексті економічного життя.

Традиційні та світсько-раціональні цінності

Згідно з дослідженням, традиційні цінності акцентують увагу на важливості релігії, сімейних зв’язків та підкоренні авторитету, особливо релігійному, національному та сімейному. Це суспільства, в яких, наприклад, розлучення, аборти, евтаназія та самогубство категорично не сприймаються. Такі суспільства також мають високий рівень національної гордості та часто демонструють націоналістичні погляди. Люди в них цінують традиційні сімейні ролі та соціальну конформність, а питання національної безпеки та авторитету стоять на першому плані. У таких суспільствах рідко обговорюються політичні питання, оскільки національна влада зазвичай приймається без критики. Політична участь залишається низькою, а соціальні зміни сприймаються повільно.

На противагу, світсько-раціональні цінності применшують роль релігії та сімейної традиційності. В таких суспільствах індивідуалізм, особиста свобода та раціональні рішення стають більш важливими, ніж дотримання традицій. Люди тут більш відкрито сприймають такі явища, як розлучення та аборти, і мають меншу націоналістичну налаштованість. Ці суспільства приділяють більшу увагу соціальній рівності та прагненню до особистих досягнень, і менш зосереджені на сімейних обов’язках або культурних нормах.

Цінності виживання та цінності самовираження

Цінності виживання підкреслюють важливість економічної та фізичної безпеки, які є пріоритетними для суспільств із низьким рівнем матеріальної стабільності. У цих суспільствах часто панують етноцентричні погляди, низький рівень довіри до інших людей, особливо до іноземців, а також низька толерантність до змін. Вони підтримують традиційні гендерні ролі та авторитарні політичні моделі. Пріоритет надається матеріальним цінностям і боротьбі за виживання, тому ці суспільства схильні до меншої підтримки екологічних ініціатив і менш зацікавлені в громадській участі.

На протилежному полюсі перебувають цінності самовираження, характерні для постіндустріальних суспільств із високим рівнем економічної безпеки та особистої автономії. Тут важливими є толерантність до різноманіття, громадянський активізм та права людини. Люди в цих суспільствах цінують захист навколишнього середовища, гендерну рівність і активну участь у прийнятті рішень. Перехід від цінностей виживання до самовираження супроводжується зростанням уваги до суб’єктивного благополуччя, якості життя та прав особистості. Чим більше люди почуваються захищеними, тим більше вони схильні приймати культурну різноманітність і відкритість до нових ідей. В таких суспільствах змінюються гендерні ролі та норми, що сприймаються як природна частина соціальної еволюції.

Роль релігійної спадщини у формуванні суспільств

Дослідження також вказують на те, що Сполучені Штати мають своєрідну культурну модель, яка значно відрізняється від інших розвинених країн. На відміну від більшості постіндустріальних суспільств, США демонструють більш традиційні цінності, такі як висока релігійність і національна гордість, що більш характерно для країн, які розвиваються. Хоча Сполучені Штати досягли високого рівня самовираження, вони не є провідним прикладом культурної модернізації, як це іноді припускали теоретики модернізації. Натомість такі країни, як Швеція, Нідерланди та Австралія, більш тісно пов'язані з новими культурними змінами, що відбуваються в сучасному світі.

Згідно з дослідженням, релігія являє собою важливий аспект. Протестантські та католицькі суспільства мають сьогодні особливі цінності, що виникли внаслідок історичного впливу їхніх церков, а не сучасної релігійної активності. Незважаючи на розмови про глобалізацію культури, національні відмінності залишаються важливими. Освітні та культурні інституції кожної країни продовжують формувати цінності громадян, і релігійна спадщина відіграє ключову роль у цьому процесі. Це підтверджує думку про те, що культура залежить від історичного шляху розвитку.

Світове дослідження цінностей надає важливі дані щодо релігійних орієнтацій у різних країнах, демонструючи значні відмінності. Наприклад, у 2000 році 98% населення Індонезії вказали, що релігія відіграє дуже важливу роль у їхньому житті, тоді як у Китаї лише 3% вважали релігію важливою. Дослідження цінностей також розглядає ставлення людей до взаємозв'язку між релігією та політикою, зокрема, їхню підтримку релігійних діячів, які намагаються впливати на державні рішення та виборчі вподобання громадян.

Вплив економічного розвитку та глобалізації на культурні цінності суспільств

Загалом, економічний розвиток веде до передбачуваних змін у культурі суспільства і навпаки. Протягом останніх 30 років світ зазнав глибоких змін у політичних, економічних та соціальних сферах, а також став свідком стрімкого технологічного прогресу, що часто пояснюється явищем глобалізації. Незважаючи на те, що глобалізація створює враження зростаючої уніфікації цінностей, дані світового дослідження цінностей показують, що масові цінності не зближувалися за останні три десятиліття. Хоча норми щодо шлюбу та сім'ї зазнали значних змін, розвинуті індустріальні суспільства рухаються в подібному напрямку, але без справжнього зближення. Бідніші країни, які залишаються економічно малорозвиненими, показують мінімальні зміни в цінностях, що призводить до зростаючого розриву між цінностями країн із низьким та високим рівнем доходу.

Результати всесвітнього дослідження цінностей показують глибокий вплив релігійних і культурних цінностей на економічні установки суспільств. Ці дані стають основою для формування стратегій економічного розвитку, враховуючи етичні та духовні потреби людей. Такого типу дослідження покликані будувати мости між економічною ефективністю та моральними принципами, може стати ключем до розвитку справедливих та стійких економічних систем, які шанують людську гідність і служать спільному благу.

[1] https://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp