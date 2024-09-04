Літня школа Економіки Франциска 2024

Ризик паломництва, покладаючись на солідарність ближніх, щоб зустріти справжню радість. У такому ключі відбуваються роздуми цьогорічної літньої школи Економіки Франциска, ініціативи Папи Франциска, що згуртовує молодих економістів і підприємців з метою формування нової економічної парадигми.

Олена Комісаренко

З 1 по 6 вересня 2024 року у Францисканському санктуарії Ла Верна, розташованому в мальовничих горах Тосканських Апеннін, відбувається Міжнародна Літня Школа Економіки Франциска, присвячена темі «Homo Mendicans. Дружба, мандри та пошук радості». Захід, натхненний ідеями Папи Франциска, має на меті дослідити і переосмислити францисканський шлях жебрацтва, його актуальність та придатність у сучасному світі.

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Концепція заходу

Ідеї святого Франциска Ассізького, що стали основою для програми літньої школи, наголошують на важливості життя, присвяченого простоті, братерству, бідності та проповідуванню. Франциск закликав своїх братів бути жебраками, вести скромне життя, багате на спілкування з іншими та мандрівки, покладаючись на доброту і взаємодопомогу. Його рецепт досконалої радості передбачав життя, яке відкидає матеріальні блага та зосереджується на глибоких взаємозв’язках з іншими людьми та природою. Жебраки, покладаючись лише на природну щедрість, навчалися довіряти незнайомцям і залежати один від одного в дусі взаємності та доброзичливості.

Ця філософія стає основою для роздумів у літній школі, яка надихається словами Папи Франциска до спільноти «Economy of Francesco» (EoF): «Який же шлях для тих, хто хоче відновити економіку з її коренів? Паломницька подорож завжди була ризикованою, переплетеною з довірою та вразливістю. Ті, хто її розпочинає, мають швидко усвідомити свою залежність від інших на цьому шляху: таким чином, ви розумієте, що економіка теж є боржником інших дисциплін та знань». Ці слова підкреслюють, що шлях до оновлення економіки полягає в усвідомленні нашої взаємозалежності та необхідності опиратися на різні галузі знань для досягнення більш глибокого розуміння та співпраці.

Мета літньої школи – розглянути, як ці давні ідеї можуть бути застосовані в сучасному економічному контексті, щоб створити більш інклюзивну та стійку економічну систему, засновану на братерстві, сестринстві та взаємній підтримці.

Основні теми школи

Програма літньої школи організована навколо п’яти макротем:

· Пророцтво жебраків і ченців – розкриває контраст між сучасною економічною людиною, яка зосереджена на індивідуалізмі, незалежності та автономії, і життям жебраків-ченців, що покладаються на доброту інших і спільність. Августин писав, що людина є dei mendicus, потребує і шукає Бога, але ми також є homini mendicus, потребуємо і шукаємо інших людей. Ця тема піднімає питання, яке було центральним для економічної історії жебрацьких орденів, зокрема францисканців, які вважали найвищу бідність своєю формою життя. Вона досліджує, як ці ордени, покладаючись на мінімальні матеріальні засоби, будували глибокі зв’язки між собою та з суспільством, що є важливим для сучасного світу, де домінує егоїзм.

· Поза межами щастя: Пошук досконалої радості – звертається до різниці між сучасним розумінням щастя і концепцією досконалої радості, яку проповідував святий Франциск. Щастя в сучасному світі часто асоціюється з матеріальними благами та особистими досягненнями, проте для Франциска досконала радість була невіддільною від стосунків із іншими, від бідності та прийняття власних і чужих ран, що перетворюються на благословення. Ця тема викликає серйозні роздуми про те, як концепція радості святого Франциска може бути впроваджена у сучасні дослідження щастя та економіки, пропонуючи альтернативу матеріалістичним уявленням про благополуччя.

· Братерство і сестринство поза індивідуалізмом – базується на ідеях Папи Франциска, викладених у його енцикліці Fratelli tutti. Папа підкреслює, що справжнє братерство і сестринство не можуть бути побудовані на ізольованих діях окремих осіб, а мають бути колективним зусиллям, спрямованим на благо всього людства. Ця тема досліджує, як ідеї братерства і сестринства можуть бути застосовані у сучасній економіці, щоб подолати глибоко вкорінений індивідуалізм і будувати суспільство, засноване на взаємодопомозі та колективній відповідальності.

· Поза прибутком: прийняття комерції через францисканську призму – досліджує ставлення францисканців до ринків і прибутку. Християнська традиція часто засуджувала прагнення до прибутку як такого, проте францисканці, будучи уважними спостерігачами економічного життя, зуміли побачити в ринках не лише місце для збагачення, а й засіб досягнення більшої соціальної мети. Перші добрі слова про ринок і прибуток народилися під час одного з братських обідів, коли один з купців-братів світського ордену довірився їм щодо своєї важкої й навіть ризикованої професії, і побачивши душу купця, ті богослови побачили іншу душу ринку. Вони розуміли, що прибуток не обов'язково є чимось негативним, а залежить від мети, до якої він спрямований. Ця тема досліджує, як сучасний бізнес може поєднувати прибуток із соціальною відповідальністю, сприяючи загальному благу.

· Крокуючи до змін: Вивчення сили колективного руху в соціальних перетвореннях – акцентує увагу на важливості колективних дій у досягненні соціальних змін. Жебрацькі ордени, такі як францисканці та домініканці, були створені з переконанням, що Євангеліє не повинно залишатися в межах монастирських стін, а має виходити до людей у міста, села та на вулиці. Зазвичай хода має чітку мету, до якої люди прагнуть разом. Проте іноді навіть випадкові зібрання, прогулянки або мандрівки можуть згуртувати людей у спільному досвіді. Усвідомлення того, наскільки колективні дії здатні змінювати суспільство, підкреслює важливість єднання зусиль для подолання сучасних соціальних і економічних викликів. Приймаючи етику солідарності та спільної мети, яка втілюється в історичних маршах і паломництвах, ми розуміємо, наскільки важливо об’єднуватися для досягнення позитивних змін.

Програма літньої школи не обмежується лише лекціями. Вона також включає низку практичних воркшопів, культурних заходів і екскурсій, що дозволять учасникам не лише поглибити свої знання, але й відчути духовне багатство життя святого Франциска, насолодитися унікальним ландшафтом і природною красою Ла-Верни. Це місце було спеціально обрано для проведення заходу, щоб учасники могли відчути духовну атмосферу і заглибитися в життя, яке вів святий Франциск.

Учасники літньої школи мають змогу взаємодіяти з провідними науковцями та дослідниками, зокрема з такими видатними особистостями, як Луїджіно Бруні, Хелен Алфорд, Алессандра Смеріллі та інші. Літня школа загалом орієнтована на студентів магістратури, аспірантів, учасників постдокторантських програм і молодих дослідників у галузі економіки та соціальних наук. Школа також відкриває свої двері для практиків, що сприятиме діалогу між теорією та практикою і забезпечить взаємне збагачення учасників. Важливо, що учасники не є пасивними слухачами. Вони можуть подати свої тези для участі у спеціальних сесіях і постерних презентаціях, що дає їм змогу бути активними учасниками навчального процесу.

Таким чином, Міжнародна літня школа 2024 року «Homo Mendicans» пропонує унікальний досвід, що поєднує в собі духовність і наукове дослідження, та відкриває нові перспективи для переосмислення економіки, суспільства і духовного життя.