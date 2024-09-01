«Imaginer la Paix »: міжрелігійна зустріч у Парижі в дусі Ассізі

Як і щороку, Спільнота святого Егідія у вересні збирає представників релігій, політики й громадянського суспільства, аби об’єднати зусилля в напрямку мирного майбуття та солідарності в дусі зустрічей в Ассізі.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Заклик до миру з уст представників різних релігій піднесеться з Парижа, де від 22 до 24 вересня 2024 р. відбуватиметься міжнародна міжрелігійна зустріч, організована Спільнотою святого Егідія. «Imaginer la Paix» (Уявімо мир), – такою є тема заходу, що проводитиметься вже 38-й раз, зібравши провідників світових релігій, представників інституцій та світу культури, як також тисячі учасників з усієї Європи, і не тільки.

Починаючи від Міжнародного дня молитви за мир, який святий Іван Павло ІІ у жовтні 1986 року скликав у італійському місті Ассізі, Спільнота святого Егідія щороку організовує в різних містах Європи міжрелігійну міжнародну зустріч. Це дало змогу створити мережу приязних стосунків, яка об’єднала численних релігійних провідників у спільних зусиллях проти війни у Боже ім’я.

«Народ миру», що не опускає руки

У період серйозної світової кризи, пов'язаної з численними війнами, такими як в Україні та секторі Газа, і загрозою їхнього розширення до глобального рівня, Спільнота святого Егідія разом з Паризькою архидієцезією організовує міжнародну зустріч, на яку збереться «народ миру» з Європи та інших континентів, представники різних поколінь, щоб зустрітися одні з одними і донести свій голос, голос тих, хто не опускає руки перед обличчям занадто великої кількості невинних жертв, тисяч переміщених осіб і руйнувань, спричинених війною. Під час інавгураційної асамблеї в Палаці конгресів у другій половині дня 22 вересня, а також під час різних панельних дискусій (понад 20), запланованих у самому центрі Парижа, будуть розглянуті актуальні питання сучасності, з акцентом на темах миру та роззброєння, екологічної кризи та міграції, демократії та солідарності.

Релігійне і політичне представництво

Серед особистостей, які візьмуть участь, буде багато представників інституцій, починаючи з президента Франції Еммануеля Макрона, представників християнських церков (від Паризького архиєпископа Лорана Ульріха до Кіншаського кардинала Фрідоліна Амбонго Бесунгу, від Халдейського патріарха Луїса Рафаеля Сако та Ассирійського патріарха Мар Ави Ройеля до архиєпископа Кентерберійського Джастіна Уелбі), представників іудаїзму та ісламу (з важливими делегаціями з Близького Сходу, Пакистану та Індонезії), представників буддизму, індуїзму та азіатських релігій разом з багатьма представниками світу економіки та культури, такими як французький академік Амін Маалуф, а також засновник Спільноти святого Егідія Андреа Ріккарді. Очікується також значна участь громадськості, особливо молоді з різних європейських країн.

Заключна церемонія відбудеться перед собором Паризької Богоматері, на якій очікується послання Папи Франциска та прозвучать свідчення з країн, що перебувають у стані війни, а також буде проголошено заклик до миру, адресований міжнародним політичним діячам.