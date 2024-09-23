Кардинал Дзенарі: бомба бідності в Сирії вбиває надію

Апостольський Нунцій в Дамаску, проповідуючи під час Святої Меси на римській парафії Santa Maria delle Grazie alle Fornaci, титул кардинала-диякона якої він носить, розповів про страждання сирійського народу.

Massimiliano Menichetti - Ватикан

Стражденна Сирія, як її часто називає Папа Франциск, сьогодні забута, випала з інформаційних радарів. Свідком Христового світла і незгасаючої надії в цій країні є Апостольський Нунцій в Дамаску кардинал Маріо Дзенарі, який у неділю, 22 вересня 2024 р., очолив Святу Месу в римській парафії Santa Maria delle Grazie alle Fornaci, титул кардинала-диякона якої він носить. У своїй проповіді та під час зустрічі з парафіянами після богослужіння він розповів про страждання сирійського народу, який вступив вже в чотирнадцятий рік війни і «виснажений, з трудом бачить у майбутньому промінь світла». Війна забрала життя 500 тисяч людей, понад 7 мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами, а понад 5 мільйонів виїхали в інші країни. За даними Організації Об'єднаних Націй, 16,7 мільйона людей потребують гуманітарної допомоги і майже 13 мільйонів відчувають гостру нестачу продовольства.

Кардинал Дзенарі говорив про численні хрести, «великі і малі», які кожен несе в своєму житті, і про підтримку, яку дає Христос, а потім вказав на ті хрести, які несуть сирійці. Він повернувся пам'яттю до минулих років, до закарбованого в його свідомості образу понад мільйона сирійців, які під дощем і снігом вирушили в подорож, втікаючи від насильства, взявши з собою лише те, що змогли забрати: «Хресна Дорога завдовжки в кілометри». Потім ще один кадр: Велика п'ятниця, коли бомби падали на місто Хомс, і коли паламар запитав священика, отця Мішеля, де підготувати літургію в умовах, коли все було зруйновано, а церкви пошкоджені. «Отець Мішель доручив паламареві взяти довгу мотузку і розтягнути її навколо зруйнованих війною кварталів, а в центрі поставити напис “Голгофа”. Сьогодні, – сказав кардинал, – ця мотузка набагато довша і тягнеться на багато кілометрів, охоплюючи весь Близький Схід».

«Я бачив багато руйнувань, смертей, дітей з ампутованими кінцівками, величезне страждання впродовж років інтенсивних бойових дій. Тепер вибухнула бомба бідності, яка не залишила жодної надії для населення», – сказав нунцій, підтверджуючи, що санкції, запроваджені проти сирійського режиму, мають дуже важкі наслідки для населення. «Під час війни було світло, тепер же – блекаути, країну огортає темрява», – зазначив він, вказуючи на те, що бракує ліків, їжі, предметів повсякденного вжитку, банки не інвестують, фінансовий сектор стоїть на місці, так само як і освіта.

Населення продовжує втікати, повсюдно поширюється бідність. «Сьогодні лікар, – підкреслив кардинал Дзенарі, – заробляє 20 євро на місяць. Навчання відбувається, коли це можливо. Постійні думки про еміграцію». Церква в цьому контексті перебуває на передовій, допомагаючи, втішаючи, ініціюючи всі можливі дії, також і дипломатичні, щоб зупинити це падіння в прірву. За даними Організації Об'єднаних Націй, щодня приблизно 500 осіб залишають країну.

Крик нунція в Дамаску не може залишитися непочутим на планеті, яку роздирають війни. Побудова братнього світу, солідарного, мирного, здатного ініціювати широкомасштабні політичні проекти, в центрі яких стоїть людина, можлива, а не лише плід уяви, вона втілюється в життя завдяки зусиллям багатьох людей. Не можна забути про Сирію, не можна відвертатися, коли в морі гинуть мігранти, не можна миритися з диктатурами і конфліктами. Кожен, у кожній сфері, покликаний будувати шляхи діалогу, зустрічей і миру.