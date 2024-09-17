Святий Престол в МАГАТЕ: “ні” ядерній зброї, “так” – атому, що служить спільному благу

Секретар Святого Престолу у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер виступив під час 68-ї сесії Генеральної конференції Міжнародного агентства з атомної енергії, підтримавши його зусилля щодо нерозповсюдження ядерної зброї та безпеки електростанцій, зокрема тих, що опинилися під загрозою через війну в Україні.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Святий Престол «визнає фундаментальну роль Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у пошуках світу, вільного від ядерної зброї», що є «можливим і необхідним», як стверджує Папа Франциск, і підтверджує свою «рішучу підтримку численним внескам МАГАТЕ в режим ядерного нерозповсюдження, а також у безпечне, надійне та мирне використання ядерних технологій». «Важливо, щоб до цих технологій завжди підходили з перспективи, яка служить загальному благу людства і цілісному розвитку кожної людини», – на цьому наголосив архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер, Секретар Святого Престолу у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями, виступаючи під час 68-ї сесії Генеральної конференції МАГАТЕ, що від 16 до 20 вересня 2024 р. проходить у Відні.

Безпека електростанцій

Серед внесків Агентства в просування ядерної безпеки, як підкреслив доповідач, Святий Престол особливо підтримує зусилля «щодо гарантування безпеки на Запорізькій атомній електростанції». Бойові дії, пов'язані з війною в Україні, «зафіксовані в околицях Запорізької та Курської атомних електростанцій», викликають у Святого Престолу «глибоке занепокоєння». З цього випливає заклик до сторін «утриматися від атак на ці місця, наслідки яких можуть бути руйнівними для всього людства».

Дбання про режим нерозповсюдження

Святий Престол також схвалює постійні зусилля МАГАТЕ у врегулюванні ситуації з Іраном щодо його ядерної програми, висловлюючи жаль, що Тегеран «припинив виконувати свої ядерні зобов'язання в рамках Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) кілька років тому». Святий Престол сподівається, що будуть відновлені переговори щодо ядерної програми Корейської Народно-Демократичної Республіки, «яка, продовжуючи виробляти ядерну зброю і проводити ракетні випробування, представляє серйозну загрозу для цілісності режиму нерозповсюдження ядерної зброї». З цієї ж причини гарантії МАГАТЕ є «важливим внеском у зміцнення миру і безпеки та сприяють створенню атмосфери довіри, а не взаємних звинувачень».

Мирний атом для країн, що розвиваються

Ватиканський представник відзначив роль МАГАТЕ у виконанні Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, підписаного і ратифікованого Святим Престолом «з метою запобігання розповсюдженню ядерної зброї та сприяння поширенню переваг мирної ядерної науки і технологій, доступних країнам, що розвиваються». За допомогою цих технологій, нагадує він, можна «збільшити виробництво продуктів харчування, виробляти більше електроенергії, управляти водними ресурсами, здійснювати моніторинг довкілля і контролювати забруднення, а також підготуватися до пандемій». Святий Престол також визнає зусилля МАГАТЕ у тому, щоб «сприяти наданню доступної радіотерапії та ядерної медицини для хворих на рак». Ініціатива «Промені надії», за його словами, є лише одним з багатьох способів, «за допомогою яких Агентство робить внесок у здоров'я і добробут населення світу».