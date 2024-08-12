Розмова між кардиналом Пароліном і новообраним президентом Ірану

Державний Секретар Святого Престолу провів телефонну розмову з президентом Ірану, висловивши занепокоєння Святого Престолу можливою ескалацією війни на Близькому Сході.

Vatican News

Вранці, 12 серпня 2024 р., кардинал Пʼєтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, провів телефонну розмову з Масудом Пезешкіяном, Президентом Ісламської Республіки Іран. Про це повідомив речник Апостольської Столиці Маттео Бруні.

В комюніке, яке поширила пресслужба Святого Престолу, зазначається: «Кардинал, окрім того, що привітав Президента з початком його каденції та обговорив питання, що становлять спільний інтерес, висловив серйозну стурбованість Святого Престолу тим, що відбувається на Близькому Сході, ще раз наголосивши на необхідності уникати в будь-який спосіб розширення дуже серйозного поточного конфлікту, віддаючи натомість перевагу діалогу, переговорам та мирові».