Святий Престол: потрібен мораторій на розробку автономної летальної зброї

Постійний Спостерігач Святого Престолу при структурах ООН в Женеві взяв участь у праці другої сесії 2024 року Групи урядових експертів з нових технологій у сфері летальних автономних систем озброєнь.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Безсумнівні переваги, які людство зможе отримати від нинішнього технологічного прогресу, залежатимуть від того, наскільки цей прогрес супроводжуватиметься адекватним розвитком відповідальності та цінностей, які ставлять технологічний прогрес на службу цілісному людському розвитку та загальному благу», – наголосив преосвященний Етторе Балестреро, Постійний Спостерігач Святого Престолу при структурах ООН в Женеві, виступаючи 26 серпня 2024 р. під час другої сесії 2024 року Групи урядових експертів з нових технологій у сфері летальних автономних систем озброєнь.

Машина не повинна вирішувати про людське життя

Ватиканський дипломат нагадав про слова Папи Франциска, сказані під час зустрічі, присвяченої штучному інтелектові в рамках саміту «Великої сімки», який у червні відбувався в Італії, говорячи про необхідність заборонити використання так званої «автономної летальної зброї». «Це починається з ефективного і конкретного зобов'язання запровадити дедалі більший і належний людський контроль. Жодна машина ніколи не повинна приймати рішення забрати життя людини», – наголошував тоді Святіший Отець. У цьому контексті архиєпископ Балестреро зазначив, що для Святого Престолу «вкрай важливо досягти конкретних результатів у вигляді солідного юридично зобов'язуючого документа», а на час його приготування «встановити негайний мораторій» на розробку та використання таких озброєнь. Щодо цього, він також висловив жаль з приводу того, що окрім завдавання страждань людям, сьогоднішні поля битв стали полігонами для випробування нових дедалі вишуканіших озброєнь.

Між «обирати» та «приймати рішення»

За словами представника Святого Престолу, для його делегації неможливо розглядати автономні системи озброєнь як «морально відповідальні суб’єкти». «Людська особа, наділена розумом, – пояснив він, – володіє унікальною здатністю до морального судження і прийняття етичних рішень, які не можуть бути відтворені жодним набором алгоритмів, незалежно від того, наскільки вони складні». Щодо цього, ватиканський дипломат вказав на важливість розрізняти між «вибором» і «рішенням». У вже згаданій промові Папа Франциск, вказуючи на те, що машини лише здійснюють технічний алгоритмічний вибір, нагадував, що «люди, натомість, не лише обирають, але й у своєму серці здатні вирішувати». В цьому випадку рішення є «більш стратегічним елементом вибору», а «етичне рішення – це рішення, яке бере до уваги не тільки результати дії, але також цінності, поставлені на карту, і обов'язки, які випливають з цих цінностей».

«Святий Престол вважає фундаментально важливим зберігати посилання на людську гідність та етичні міркування в основі наших дискусій. Необхідно “забезпечити і захистити простір для належного людського контролю над вибором, зробленим програмами штучного інтелекту: від цього залежить сама людська гідність”», – ствердив архиєпископ Етторе Балестреро, вкотре наводячи думки, висловлені Святішим Отцем.