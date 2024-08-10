Паризька Олімпіада: 120 капеланів в олімпійському селищі

В олімпійському селищі в Парижі діє мультирелінійний осередок, де в п’яти пристосованих залах учасники змагань можуть знайти духовний супровід капеланів, духовних осіб і мирян, чимало з яких також є вихідцями зі світу спорту. В розташованих неподалік культових спорудах можна взяти участь у богослужіннях.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Під час літніх Олімпійських ігор у Парижі 120 капеланів з п'яти релігій працюють у мультирелігійному центрі в олімпійському селищі. Вони надають духовний супровід спортсменам – християнам (католикам, православним і протестантам), мусульманам, іудеям, індуїстам і буддистам, які про це просять. Про це з посиланням на матеріал часопису «La croix» розповідає інформагентство KAI.

Надати сенс подіям, які відбуваються

«Спортсмени – це не тільки м'язи. Не можна розділяти тіло, дух і душу», – зазначає Філіп Ґоніґам, католицький капелан і колишній чемпіон Франції з бігу на 400 м з бар'єрами. Він підкреслює, що віра, доповнюючи медичну та психологічну допомогу, яку отримують спортсмени, дозволяє їм осмислити те, що вони переживають, а також підготувати своє майбутнє після завершення спортивної кар'єри. Щоб сприяти духовному життю спортсменів різних національностей та мов, капелани прибувають з різних країн. «Найважливіше –бути повністю доступними для людей, які приходять до нас», – підкреслює Філіп, який є делегатом з питань душпастирства світу спорту в французькій дієцезії Мец.

Допомогти справитися зі стресом

Для протестантської капеланки Анни Швейцер важливо, що капелани є зовнішніми в стосунку до спортивної кар'єри олімпійців. «Ми не є ні їхніми тренерами, ні родичами, ні спонсорами. Найголовніше, щоб вони відчували, що їх хтось слухає і що ми можемо провадити їх під натхненням Святого Духа», – каже вона. Капелани, як духовні особи, так миряни, намагаються допомогти спортсменам впоратися з поразками і з тиском. «Я готувався до того, щоб супроводжувати спортсменів у важкі моменти», – зазначає рабин Лоран Беррос.

Хоча це не є формальною вимогою, багато капеланів знайомі зі світом спорту з власного досвіду, оскільки самі були активними спортсменами. Серед мусульманських капеланів є олімпійська медалістка з дзюдо. Колишнім дзюдоїстом є і католицький капелан о. Джейсон Ніока.

Вимога Міжнародного олімпійського комітету

У мультирелігійному центрі олімпійці можуть молитися у підготовлених приміщеннях, призначених для послідовників певної релігії. Центр в олімпійському селищі був відкритий 18 липня та працюватиме до 8 вересня, коли завершаться Паралімпійські ігри. Він складається з приймальні та п'яти окремих молитовних кімнат. Капелани п'яти основних світових релігій чекають на спортсменів з 7 години ранку до 11 години вечора. Створення такого поліконфесійного центру є однією з вимог Міжнародного олімпійського комітету до організаторів Ігор.

Олімпійці також мають змогу брати участь у богослужіннях. Католики, наприклад, можуть приходити на Святу Месу в розташованій неподалік церкві Святого Одуена. Визнавці юдаїзму мають можливість пережити шабат в синагозі в Сарселі. Протестантські богослужіння відбуваються безпосередньо в молитовній кімнаті центру.