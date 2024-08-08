Освітня ініціатива «Scholas Occurrentes» в Індонезії

Заснований Папою Франциском освітній рух «Scholas Occurrentes» готується до відкриття першого стабільного осідку в Індонезії. Розпочалася підготовка місцевих активістів.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Міжнародний освітній рух «Scholas Occurrentes» у співпраці з Міністерством освіти, культури, науки і технологій Республіки Індонезія та за підтримки «Глобального руху 5Р» оголосили про запуск вишкільної програми в Індонезії. Інноваційна освітня програма об'єднала 200 студентів-делегатів з різних навчальних закладів та островів країни, які представляють різні етнічні та релігійні групи. Протягом десяти днів вони мають змогу познайомитися з програмою Scholas, поділитися своїми проблемами, тривогами і мріями та разом з іншими шукати вирішення.

Метою проекту є підготовка групи студентів та молодих вчителів для впровадження інноваційної методології Scholas у своїх громадах. Спочатку рух відправив окрему команду в Індонезію, щоб краще зрозуміти місцеве середовище та розробити ефективну стратегію дій. Вона відібрала молодих індонезійців, які пройшли інтенсивне навчання за методологією Scholas у штаб-квартирі в Ґранаді, Іспанія. Далі, після проведення відповідного оцінювання, прийнято рішення відкрити перший офіс Scholas в регіоні з постійною командою, яка розроблятиме програми у сфері спорту, мистецтва та технологій. Його 4 вересня 2024 р. урочисто відкриє Папа Франциск під час Апостольської подорожі в цю країну.

Ініціатива Папи Франциска

Ідея «Близьких шкіл» чи «Шкіл зустрічі», а саме так можна перекласти вислів «Scholas Occurrentes», виникла наприкінці ХХ століття в тодішнього Архиєпископа Буенос-Айреса Хорхе Маріо Берґольйо, який вважав, що відомі діячі, зокрема спортсмени та артисти, своїм прикладом можуть виховувати мільйони дітей, а спорт і народне мистецтво – це чудові засоби формування духовних цінностей. Сьогодні цей задум перетворився в дійсність, присутню в майже 200 країнах світу, об’єднуючи сотні тисяч освітніх інституцій та мереж різних конфесій, релігійних і світських, громадських і приватних. У серпні 2015 року Святіший Отець перетворив цю інституцію в міжнародну фундацію папського права, а в березня 2022 року надав їй статус освітнього руху міжнародного характеру.