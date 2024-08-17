Рим: переговори про мир у Південному Судані в осідку Спільноти святого Егідія

Цими днями в осідку Спільноти святого Егідія відбулася зустріч між представниками уряду Південного Судану та опозиційних збройних формувань.

о. Тимотей Т. Коцур, Amedeo Lomonaco - Ватикан

Ще один крок назустріч миру в Південному Судані. Саме в цьому напрямку відбулася перша після кількамісячної перерви зустріч між представниками південносуданського уряду та делегацією Альянсу опозиційних рухів цієї африканської країни на чолі з генералом Томасом Сірілло. Ця подія – підкреслює новинний портал «Sudan Tribune» – стала нагодою обговорити ініціативу «Тумайні», інклюзивний і відкритий процес, спрямований на досягнення порозуміння задля справедливого і сталого миру.

Зустріч, яку приймала Спільнота святого Егідія, відбулася в Римі з 12 по 14 серпня 2024 року. У ній також взяли участь представники кенійського уряду, зокрема генерал Лазарус Сумбейво, і спеціальний посланник президента Південного Судану посол Альбіно Абуґ. Під час заходу сторони висловили бажання і надалі рухатися шляхом діалогу як єдиного вирішення політичної кризи, що охопила країну. Було також підтверджено необхідність вирішення розбіжностей у позиціях шляхом компромісу та консультацій.

Зустріч, що відбулася в Римі за сприяння Спільноти святого Егідія, – пише «Sudan Tribune», – є знаком «вирішального зрушення в мирному процесі в Південному Судані». І це є свідченням поновлення зобов'язань як з боку уряду, так і з боку опозиційних груп прямувати шляхом діалогу. Багато проблем залишається, але «готовність обох сторін зустрічатися і обговорювати є позитивним знаком для майбутнього країни».