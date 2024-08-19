Папа: гуманітарні працівники показують, що можемо бути «всі братами й сестрами»

У Всесвітній день гуманітарної допомоги Папа Франциск закликає піднести молитву за гуманітарний персонал, особливо за тих, хто загинув або ж був поранений, несучи допомогу стражденним ближнім.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

“«#МолімосяРазом за гуманітарний персонал, особливо за тих, хто загинув або був поранений, несучи допомогу людям, які постраждали від війн і стихійних лих. Вони показують, що ми можемо бути “всі братами й сестрами”, піклуючись про інших».”

Такий пост Папа Франциск поширив у понеділок, 19 серпня 2024 р., на девʼятимовному акаунті pontifex у соціальній мережі «X» з нагоди Всесвітнього дня гуманітарної допомоги. Відзначення такого дня було встановлене Генеральною Асамблеєю ООН 2008 року, а припадає він на річницю загибелі спеціального представника Генерального секретаря в Іраку Серджіо Вієйри-де-Мелло та 21 його колеги 19 серпня 2003 року внаслідок теракту проти штаб-квартири ООН у Багдаді.

За повідомленням Управління ООН з координації гуманітарних справ, в усьому світі протягом 2023 року загинули 280 гуманітарних працівників. Цей рекордний показник спричинений війною в Газі, й також ризикує бути перевищеним за підсумками поточного року. Адже протягом 2024 року зафіксовано загибель уже 173 гуманітарних співробітників, 129 з яких припадають на Газу.

«Брак поваги до працівників і відсутність відповідальності є неприйнятними, незбагненними та надзвичайно небезпечними для гуманітарних операцій у всьому світі», — заявила Джойс Мсуя, виконуюча обов’язки голови гуманітарного управління ООН з нагоди Всесвітнього Дня гуманітарної допомоги. Згідно з даними управління, у світі потребують гуманітарної допомоги 311 мільйонів людей.