Соціальні фактори здоров'я та їхній вплив на суспільство

Продовжуючи нашу рубрику «Ойкономія: християнський погляд на економічне життя», сьогодні поговоримо про соціальні фактори здоров'я, тому що забезпечення рівного доступу до медичних послуг, освіти та належних житлових умов є основою для сталого розвитку суспільства.

Олена Комісаренко

Здоров'я людей значною мірою залежить від соціальних умов, у яких вони живуть. Ці умови формують основи для добробуту та справедливості у суспільстві. Згідно з нещодавнім дослідженням[1], протягом останнього десятиліття спостерігається погіршення стану здоров'я населення, що особливо впливає на найбільш уразливі верстви. Ці тенденції вказують на глибокі структурні проблеми, які вимагають негайного втручання. Важливо усвідомити, що забезпечення справедливості у доступі до соціальних благ є ключовим фактором у покращенні загального рівня здоров'я людей.

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Здоров'я людей та виклики соціальної справедливості

Здоров'я населення є відображенням соціально-економічних умов, у яких люди живуть, працюють і старіють. Зниження тривалості життя та зростання захворювань серед різних груп населення стали тривожною тенденцією. Ці явища поглибилися через десятиліття економії та скорочення тих соціальних програм, які були основою для збереження здоров'я. Наприклад, різке скорочення фінансування охорони здоров'я та зниження інвестицій у соціальні послуги, включаючи житлові умови, призвели до значного зростання нерівності в здоров'ї. Важливо зазначити, що у найбільш знедолених районах Англії, де живуть найбідніші групи населення, тривалість життя значно скоротилася. Це підкреслює важливість соціальних факторів, які визначають умови життя людей. Крім того, погіршення здоров'я населення у цих регіонах призводить до зростання навантаження на систему охорони здоров'я, що робить її менш ефективною та доступною для всіх.

Крім того, у цих регіонах спостерігається підвищена смертність серед дітей, особливо серед етнічних меншин. Наприклад, рівень дитячої смертності серед темношкірих дітей майже втричі перевищує аналогічний показник серед білих дітей. Це свідчить про глибоку соціальну нерівність, яка вимагає термінових заходів з боку уряду для забезпечення рівних можливостей та умов для всіх верств населення. Незважаючи на ці виклики, уряд не вжив достатніх заходів для покращення ситуації, що призвело до подальшого поглиблення кризи. Збільшення інвестицій у соціальні програми та покращення житлових умов є нагальною потребою для подолання цих проблем.

Економічна нерівність та її вплив на здоров'я

Розрив між багатими та бідними не лише посилює соціальну нерівність, але й має серйозний вплив на здоров'я населення. Зниження тривалості життя та погіршення здоров'я найбільш відчутні серед найменш захищених верств населення, які стикаються з постійними економічними труднощами. У 2022 році у Великобританії майже 3,8 мільйона людей, включаючи один мільйон дітей, опинилися в умовах крайньої бідності, що вдвічі більше порівняно з попередніми роками. Харчова небезпека та нездатність забезпечити базові потреби, такі як житло, тепло та харчування, погіршують стан здоров'я людей і збільшують нерівність у суспільстві.

Політика жорсткої економії, яка проводилася у Великобританії з 2010 року, призвела до закриття тисяч дитячих центрів (Sure Start) та зниження витрат на освіту на 8%. Це посилило проблему дитячої бідності, що, у свою чергу, вплинуло на здоров'я та розвиток дітей. Проблеми, з якими стикаються діти у найбідніших сім'ях, такі як недоїдання та відсутність доступу до якісної освіти, мають тривалі наслідки для їхнього майбутнього здоров'я та соціальної мобільності. Крім того, недостатня увага до умов праці та забезпечення належних житлових умов також поглиблює ці проблеми, особливо у найбільш уразливих районах. Дослідження свідчать про те, що у районах з найвищим рівнем бідності також спостерігається найнижчий рівень доступу до якісного медичного обслуговування, що поглиблює нерівність у здоров'ї.

Нерівність у ранньому розвитку дітей

Проблеми нерівності у здоров'ї починаються вже з раннього дитинства. Наприклад, рівень мертвонароджуваності та дитячої смертності у найбільш знедолених районах значно перевищує аналогічні показники у більш благополучних регіонах. У дітей з найбільш бідних сімей спостерігаються когнітивні, мовні, емоційні та поведінкові проблеми, які впливають на їхню здатність до навчання та соціалізації. Ці нерівності посилюють ризик подальших проблем зі здоров'ям у дорослому віці.

Ще одним показником погіршення здоров'я дітей є зниження середнього зросту дітей. У 1985 році у Великобританії зріст дітей віком 5 років був нижчим, ніж у 68 інших країнах, і з того часу зріст збільшувався повільніше, ніж в інших країнах. У 2019 році Велика Британія опустилася на 102 місце за зростом хлопчиків та на 96 за зростом дівчаток, що свідчить про негативний вплив економії на здоров'я дітей. Зниження середнього зросту дітей з 2015 року може бути пов'язане з економічними скороченнями, які розпочалися у 2010 році, і вказує на необхідність перегляду політики соціальної підтримки та комплексних заходів, спрямованих на покращення умов життя та здоров'я дітей.

Головні фактори нерівності у здоров'ї

Дослідження визначає шість ключових сфер, що впливають на нерівність у здоров'ї: умови життя в ранньому дитинстві, освіта, зайнятість та умови праці, достатній рівень доходів для здорового життя, навколишнє середовище та житлові умови, а також здорові поведінкові звички. За останнє десятиліття більшість із цих сфер зазнали значного погіршення через політику жорсткої економії у багатьох країнах світу. Відсутність адекватних житлових умов та скорочення витрат на утеплення будинків значно збільшили ризик захворювань, особливо серед дітей. Пандемія ще більше посилила ці проблеми, що призвело до значного зростання крайньої бідності та харчової небезпеки серед дітей. Відсутність доступу до базових необхідних ресурсів призводить до погіршення здоров'я та збільшення нерівності у суспільстві.

Наслідки економії вплинули і на місцеві бюджети: у найбільш знедолених районах Великобританії скорочення витрат на соціальні послуги становило до 32%, тоді як у менш знедолених районах — до 17%. Це підтверджує, що чим більша депривація, тим більший вплив економії на здоров'я населення. Система охорони здоров'я потребує термінових реформ для зменшення нерівності та покращення здоров'я населення, що вимагає серйозних політичних рішень та інвестицій у соціальні умови. Важливо також врахувати екологічні фактори, такі як доступ до чистого повітря та води, що є критичними для підтримання здоров'я населення.

Погіршення здоров'я серед дітей і дорослих тісно пов'язане із соціальною нерівністю та умовами життя, які впливають на ранній розвиток і подальше здоров'я людини. Сучасні тенденції вказують на необхідність термінового втручання для зменшення цієї нерівності та створення справедливіших умов життя для всіх верств населення. Лише комплексні заходи, що включають інвестиції в освіту, покращення житлових умов та боротьбу з бідністю, можуть забезпечити справедливість та здорове майбутнє для суспільства.

[1] https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10195557/3/Marmot_NHS%20and%20the%20whole%20of%20society%20must%20act%20on%20social%20determinants%20of%20health%20for%20a%20healthier%20future_AAM.pdf