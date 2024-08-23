Нікарагуа: оподаткування церковних пожертв і збірок

Нові заходи в Нікарагуа проти Католицької Церкви. Останнє рішення уряду президента Даніеля Ортеги поширює на релігійні інституції фіскальний режим приватного підприємництва.

Giancarlo La Vella - Ватикан

Уряд в Манагуа розширює державний контроль над усіма видами діяльності в Нікарагуа, насамперед над релігійною. Після арештів єпископів і священиків, вигнання священиків і черниць, скасування 1500 неурядових організацій, багато з яких є католицькими, і поглинання їхніх активів, тепер вводяться податки на ті доходи, які зазвичай дозволяють парафіям, школам та іншим установам здійснювати важливі ініціативи в освітній, гуманітарній та релігійній сферах: на пожертви від віруючих.

Фактично скасовано статтю закону, яка забезпечувала податковий захист релігійних інституцій шляхом обмеження сплати податку на прибуток та податку на підприємницьку діяльність. Відтепер, натомість, всі Церкви будь-якої конфесії будуть підпадати під податковий режим, подібний до приватного економічного сектору, який має метою своєї діяльності легальне отримання прибутку. Таким чином, приношення, милостиня і пожертви віруючих будуть обкладатися податком на прибуток за ставками від 10 до 30 відсотків. Підраховано, що скасування податкових пільг може мати серйозний вплив на можливість фінансування ініціатив і призвести до трансформації адміністративних структур через взяття на себе нових інституційних зобов'язань, таких як, наприклад, створення ревізійних служб, які провадитимуть сертифіковані державні бухгалтери.