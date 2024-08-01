На півночі Італії церковні дзвони нагадають про голод у світі

У час відпусток Карітас дієцезії Больцано-Брессаноне нагадує вірним про тих, хто не має можливості не лише піти у відпустку, але й не має найосновніших засобів для життя. «Голод не йде у відпустку» – кампанія під такою назвою має на меті закликати людей доброї волі зробити свій внесок через молитву і конкретну допомогу тим, хто страждає від голоду.

Світлана Духович – Ватикан

У пʼятницю, 2 серпня 2024 р., о 15:00 (за римським часом) церковні дзвони в усьому Південному Тіролі гучно задзвонять на підтримку кампанії під назвою «Голод не йде у відпустку», організованої Карітасом дієцезії Больцано-Брессаноне. Ця ініціатива, як заначається в комюніке, опублікованому на вебпорталі Карітасу, має на меті привернути увагу до гострої продовольчої кризи у світі. Єпископ Іво Музер, очільник дієцезії Больцано-Брессаноне, зазначив, що дзвони дзвонитимуть «для мільйонів людей, які не мають достатньо їжі, для мільйонів дітей, які не мають майбутнього». «Особливо в годину смерті Ісуса дзвін нагадує нам, що страждання людей в інших частинах світу стосується також і нас», – пояснив він. Єпископ підкреслив, що про тих, хто помирає від голоду, не говорять засобах масової інформації, тому це «тихі смерті» «Але ми можемо зробити свій внесок, згадуючи цих жінок, чоловіків і дітей у наших молитвах і надаючи їм конкретну підтримку, щоб полегшити їхні страждання», – додав він.

Долати голод можливо

«Голод і бідність можна подолати. Ми бачимо це конкретно в наших проектах у різних африканських країнах, де ми ефективно співпрацюємо з місцевими партнерами», – додає директор дієцезального Карітасу Беатрікс Майргофер. «Особливо хочу відзначити наші шкільні проекти, завдяки яким ми пропонуємо дітям і підліткам не лише освіту, але й важливу складову, якою є харчування, адже харчування в школі часто є єдиним прийомом їжі впродовж дня. Ці проекти, які охоплюють 72 тисяч дітей, можливі лише завдяки південно-тірольським донорам. Завдяки школі ми гарантуємо виживання цілих поколінь і можемо будувати нові перспективи, не змушуючи людей залишати свою батьківщину».

Освіта відіграє вирішальну роль у боротьбі з бідністю. За підрахунками, приблизно 250 мільйонів дітей і молодих людей у всьому світі не відвідуватимуть школу у 2022 році. Значна частина з них припадає на Африку, де приблизно кожна третя особа у віці від 25 до 64 років не вміє ні читати, ні писати. За даними ЮНІСЕФ, кількість дітей, які не відвідують школу в країнах Африки на південь від Сахари, навіть зросла за останні вісім років.