«Вітер миру»: молодіжне паломництво вздовж кордону між Кореями

Корейська молодь здійснює чергове паломництво в намірі примирення, відвідуючи знакові місця вздовж демаркаційної лінії, яка розділила народ на дві держави.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Вони йдуть і мріють, вдивляючись в горизонт, затягнений колючим дротом, а також моляться. Як і щороку, група корейської молоді, запросивши приєднатися до себе своїх ровесників з інших частин світу, вирушила в ходу-паломництво вздовж демілітаризованої зони, так званої «бамбукової завіси», яка позначає кордон між Північною і Південною Кореєю. Це паломництво в період високого напруження в міжкорейських взаєминах покликане стати можливістю запустити послання миру і примирення. Починаючи саме з молодих людей, які віддають цій справі свої руки, ноги, голови і серця.

Молодь – активісти примирення

«Вітер миру» – також є тема цього паломництва, яке 2012 року ініціювала Сеульська архидієцезія і яке сьогодні черпає натхнення з проповіді, яку 18 серпня 2014 року, відвідуючи Південну Корею, виголосив Папа Франциск, який закликав юнаків і дівчат докладати зусилля задля примирення на Корейському півострові та в усьому світі. До звичних спонук цього року додалися кілька додаткових. Ними є приготування до Святого Року, а також контекст Світових Днів Молоді, які на 2027 рік заплановані в Сеулі.

Каталізатори змін

Цьогорічне паломництво відбувається від 29 серпня до 1 вересня. Молоді паломники прямують вздовж демаркаційної лінії, відвідують місця битв Корейської війни (1950-53 рр.), молячись про те, щоб за допомогою Святого Духа ці «місця смерті» перетворилися на «джерела нової надії». Йдеться про такі місцевості як Канхва, Паджу, Йончхон і Чхорвон, в надії, що завдяки ентузіазмові молодих католиків з Кореї та різних країн світу «Корейський півострів стане каталізатором миру в усьому світі», йдеться в повідомленні організаційного комітету, до якого входять представники Католицької Церкви та громадянських інституцій. Під час паломництва відбуваються роздуми та катехизація на тему миру, а також дискусії та обмін досвідом у навчальних групах. Серед учасників ходи є також північнокорейські біженці, які були прийняті в Південній Кореї. Захід завершиться недільним Єхаристійним богослужіннями, віддаючи в руки Бога та Пречистої Діви Марії мрії, сподівання та очікування молоді Кореї та всього світу.