Спільнота святого Егідія збирає європейську молодь у Берліні

В 35-ту річницю падіння Берлінської стіни «Молодь за мир» збирає студентів і старшокласників на міжнародну зустріч, щоб висловити очікування молодих поколінь континенту в контексті поточних викликів, між якими чільне місце займає війна. Очікуються також коло 100 учасників з України.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«A Global Friendship for a Future of Peace» (Глобальна дружба задля майбуття миру), – під таким гаслом 1000 юнаків і дівчат, учнів старших класів і студентів, з 13 країн Європи зберуться від 27 до 29 серпня 2024 р. в Берліні на міжнародну зустрічі руху «Молодь за мир», що пов’язаний зі Спільнотою святого Егідія. Спільнотою, яка щодня займається на периферіях дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, бездомними, самотніми людьми похилого віку, а протягом літніх місяців організувала проведення солідарних канікул з біженцями в таборах Греції та на Кіпрі.

Зустріч покликана висловити гаряче прагнення миру молодими поколіннями в час, позначений жахливими війнами, між якими – війна в Україні та на Близькому Сході. І саме з України, де Спільнота святого Егідія підтримує населення, роздаючи продукти харчування, доставляючи санітарно-гігієнічні матеріали і провадячи осередки для дітей і підлітків, здійснюючи це все також завдяки підтримці багатьох внутрішньо переміщених осіб, які приєдналися до Спільноти в її гуманітарних ініціативах, до німецької столиці прибуде близько сотні дівчат і хлопців з Києва, Львова, Івано-Франківська та Харкова. Разом зі своїми однолітками з інших європейських країн вони озвучать надії свого покоління та обговорять різні теми, такі як екологія, міграція, бідність, задля поширення культури миру та солідарності.

Захід відбуватиметься в місті, де 35 років тому впала стіна. І це, як зазначають організатори, приклад сили демократії, діалогу та пошуку мирних шляхів змін, а також великий знак надії на майбутнє. У середу, 28 серпня, вранці юнаки й дівчата візьмуть участь в асамблеї «У дружбі – перемога» під проводом Марко Імпальяццо, голови Спільноти святого Егідія, а в другій половині дня зберуться біля Бранденбурзьких воріт, щоб біля Меморіалу жертвам націонал-соціалізму серед синті та ромів, підтвердити свою відданість протидії всім формам насильства та расизму.