Ірак: Халдейський патріархат організував міжрелігійне чування в намірі миру

Багато вистраждавши через війну, Ірак молиться за мир. На цьому наголосив Блаженніший Луїс Рафаїл Сако, запросивши на молитву представників влади та різних релігій.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Спільне молитовне чування за мир на Близькому Сході та в усьому світі відбулося 14 серпня 2024 р. ввечері в Багдаді, столиці Іраку, з ініціативи Халдейського патріархату. Молитву очолив Блаженніший Луїс Рафаїл кардинал Сако, Глава Халдейської Католицької Церкви. На його запрошення в молитовному заході взяли участь прем'єр-міністр Іраку Мохаммед Шіа Аль-Судані, лідер Руху Мудрості Аммар Аль-Хакім, мусульманські та християнські священнослужителі, черниці, декілька представників дипломатичного корпусу та велика кількість вірян. Під час чування звучали уривки з Біблії та Корану.

Згідно з повідомленням патріархії, глава уряду нагадав про «важливість миру і культури миру, а також про роль священнослужителів у зміцненні культури миру і братерства». Прем'єр також наголосив на необхідності пильнувати, що «не розширювати масштаби конфліктів».

Вітаючи присутніх на чуванні, кардинал Сако призвав «Боже втручання, щоб зупинити війни і конфлікти в нашому регіоні, особливо у Святій Землі, де обірвалися тисячі невинних життів і були зруйновані тисячі будинків і громадських установ». «Мир повинен бути абсолютним зобов'язанням, незалежно від того, наскільки інтенсивними є кризи, – наголосив Халдейський патріарх. – Це воля Бога, який створив нас різними, щоб ми жили в любові, повазі та радості. Ті, хто хоче війни, не йдуть за Богом».

Блаженніший Луїс Рафаїл підкреслив, що мир «досягається через діалог, взаєморозуміння і повагу до міжнародного права, а не через барабани війни і порох». Тому, за його словами, сьогодні, як ніколи раніше, потрібно «просувати цінності братерства і толерантності, а також вирішувати кризи шляхом діалогу і взаєморозуміння, щоб наші країни могли знову піднятися, а наші народи жити у свободі і гідності». «Після того, як Ірак багато постраждав від війни, він молиться за мир», – підсумував Халдейський патріарх.