Париж: міжрелігійна молитва за мир і братерство

У соту річницю першого такого заходу, представники різних релігій зібралися перед собором Богоматері в Парижі на молитовний захід, що засвідчити прагнення миру та братерства.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Через сто років після першого такого міжрелігійного заходу, в неділю, 4 серпня 2024 р., на площі святого Івана Павла ІІ перед собором Паризької Богоматері в Парижі відбулася церемонія, яка підкреслила прагнення до миру і братерства визнавців різних релігій, що беруть участь в Олімпійських іграх. Зібрання супроводжувалося гаслом «Як спорт пов'язаний з найкращими рисами нашого людства?», що покликалося на благородні ідеї Олімпіади.

В заході взяли участь представники християнства, ісламу, юдаїзму, буддизму та індуїзму. Зокрема, між ними були коло ста капеланів, які надають духовний супровід в міжрелігійному осередку олімпійського селища. Вони поділилися своїми роздумами на тему того, як спорт може вивести на поверхню те, що є найкращого в спортсменах і в усьому суспільстві.

Преосвященний Еммануель Ґобільяр, делегат Французької єпископської конференції з питань Олімпійських та Параолімпійських ігор, підкреслив, що ця молитовна зустріч не випадково відбувається перед собором, який відбудовується, бо він має універсальну цінність, визнану всіма. Він виокремив силу тиші, під час якої на ввесь голос пролунала сила молитви, що дає змогу сказати світові про щось величне та прекрасне.

Недільна зустріч перегукувалася із зустріччю, що відбулася 5 серпня 1924 року в самому ж соборі Паризької Богоматері, де зібралися представники різних релігій, присутніх на тодішніх Олімпійських іграх. У той час такі зустрічі були новинкою. Барон П'єр де Кубертен, засновник сучасного олімпійського руху, наголосив, щоб церемонія відбулася без меси, без священиків біля вівтаря, щоб вона не стала суто католицьким заходом. На ту зустріч зібралися майже всі атлети, а одна з паризьких газет написала: «Сьогодні вранці Бог здійснив чудо. Він зібрав у своїй святині християн, буддистів та юдеїв».

Як зазначив єпископ Ґобільяр, те, що сталося сто років тому, повторилося і сьогодні, демонструючи прагнення миру і братерства. «Це було досить несподівано для свого часу, і це чудово, тому що це означає, що навіть 100 років тому ми вже переймалися тим, щоб показати щось спільне і виразити спільне братерство», – сказав він.