Десять років тому відбулося вигнання християн з Ніневійської долини

За одну серпневу ніч 120 тисяч людей були змушені покинути свої домівки на півночі Іраку через наступ джихадистів. Халдейський Патріарх агентству «Fides»: ІДІЛ переможений, але ідеологія залишається сильною. Лише 60% тих, хто втік, повернулися.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Це колективна трагедія, спрямована проти християн та інших меншин, яка досі закарбована в пам'яті. Це правда, що ІДІЛ зазнала поразки, але її ідеологія залишається сильною, і не тільки в Іраку». На цьому наголосив Блаженніший Луїс Рафаель кардинал Сако, Глава Халдейської Католицької Церкви, який в коментарі для інформагентства «Fides» згадує про десять років, що минули з часу вигнання християн з Ніневійської рівнини джихадистами так званої «Ісламської держави», які намагалися встановити халіфат на прикордонні між Іраком і Сирією. Сто двадцять тисяч християн були змушені залишити свої домівки і майно в ніч з 6 на 7 серпня 2014 року. З них, на жаль, повернулися лише 60 відсотків, що, за словами ієрарха, ставить під загрозу одну з найдавніших християнських присутностей у світі.

Під час наступу джихадистів домівки християн маркувалися літерою «Н» від «Назарано». Єдиною альтернативою примусовому наверненню залишалися або втеча, або смерть. Більшість із них втекли до іракського Курдистану, де й досі християни становлять коло приблизно 7% серед 600 тисяч переміщених осіб.

«Приблизно 100 християнських сімей щомісяця залишають Ірак», –підкреслює кардинал Сако. Серед причин, окрім травм війни, «тривожна ситуація на Близькому Сході і страх перед тотальною війною». В Іраку, за словами Патріарха, «потрібна сучасна, демократична, громадянська держава, заснована на інституті громадянства. Ми не можемо більше говорити про більшість, меншість, християн, юдеїв, шиїтів, сунітів, єзидів і так далі, а про громадян. Ми всі є громадянами з однаковими правами та обов'язками», – наголошує він.