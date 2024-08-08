Екуменічна молитва за мир і примирення на Корейському півострові

Всесвітня Рада Церков нагадує про Неділю молитви за примирення на Корейському півострові, що відзначатиметься наступної неділі.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Ми не опустимо руки», – під таким гаслом Всесвітня рада Церков запрошує всіх людей доброї волі приєднатися в неділю, 11 серпня 2024 р., до молитви за мир і примирення на Корейському півострові.

Ініційована Національною радою Церков Кореї та Корейською християнською федерацією, молитва традиційно щороку проводиться в неділю перед 15 серпня. Вибір дати збігається з річницею визволення Кореї від японського панування в 1945 році, яке, однак, також ознаменувало територіальний поділ на дві окремі території вздовж 38-ї паралелі, які згодом стали двома державами. Санкціонований перемир'ям, що 27 липня 1953 року завершило криваву Корейську війну, цей розділ досі залишається незагоєною раною.

Сили зла, підживлювані ідеологією

«Здається, ще вчора ми трималися за руки і перетинали цю стіну, яка так довго залишалася тут, а тепер ми називаємо один одного ворогами, а не Божими дітьми», – йдеться в молитві, яка опублікований на сайті ВРЦ і нагадує про біль корейців від рани поділу, завданої ідеологіями, що сіяли ненависть і досі підживлюються силами, в тому числі й зовнішніми, які «блокують кроки до миру». Відтак лунає прохання до Бога допомогти всім корейцям подолати Христовою любов'ю ідеологічні конфлікти, «перемогти сили зла, які перекривають дорогу до миру» і дати корейським Церквам «силу і відвагу, щоб провадити шляхом до миру і примирення». «Пам'ятаймо, що наші душі і серця об'єднані в Господі», – завершується вона.

Екуменічний заклик

Генеральний секретар Всесвітньої ради Церков преподобний Джеррі Піллай підкреслив залученість екуменічного органу в діяльність Церков, які трудяться заради миру на Корейському півострові: «ВРЦ залишається глибоко відданою підтримці міжкорейського лідерства в ім'я миру і возз'єднання розділеного народу». він закликав Церкви в усьому світі і всіх людей доброї волі «й надалі підтримувати Церкви в Кореї, молячись і діючи заради миру і возз'єднання».

Зусилля місцевих католиків

Національне примирення є також центральною темою для Католицької Церкви в Південній Кореї, яка 1995 року з цією метою заснувала спеціальну єпископську комісію. Серед багатьох ініціатив, організованих протягом цих років, можна згадати Святі Меси і молитовні новенни, допомогу, надану північнокорейському населенню, яке страждало від голоду в 1990-х роках, а також інтенсивну роботу з підвищення обізнаності та інформування вірних про питання возз'єднання. Молитва за примирення і мир також була одним з фокусів Апостольської подорожі Папи Франциска в Республіку Корею у серпні 2014 року.