«Карітас Єрусалим» організовує щеплення від поліомієліту дітей у Газі

Незважаючи на те, що війна не припиняється, медичні команди Карітасу Єрусалиму досі залишаються активними в секторі Гази. Триває приготування до щеплення дітей від поліомієліту.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Незважаючи на всі труднощі і зупинку гуманітарної допомоги, про яку вирішила Організація Об'єднаних Націй після нового розпорядження Ізраїлю про евакуацію Дейр-аль-Бала в центральній частині сектору, «Карітас Єрусалиму продовжує робити неможливе, щоб гарантувати медичну допомогу населенню Сектору Гази». Про це йдеться в повідомленні благодійної організації, в якому зазначається, що «Карітас з його працівниками, які від 7 жовтня 2023 року не залишили сектор, маючи при цьому дві жертви, також буде проводити вакцинацію населення, особливо дітей».

Вакцини проти поліомієліту вже надійшли, і медичний персонал Карітасу Єрусалиму розпочав спеціальну підготовку, необхідну для їх введення, що має розпочатися через кілька днів. В даний час працюють 7 з 9 медичних центрів, в яких працюють 14 медичних бригад. Один з них розташований у місті Газа, при парафії Святої Родини. «Ситуація, – йдеться в тексті, – залишається жахливою і пов'язаною з високим ризиком».

Завдяки програмам Карітасу вже отримали допомогу понад 28 тисяч людей, з яких 12 тисяч – медичну допомогу, 500 осіб – психологічну, а понад 3 тисячі сімей – фінансову.