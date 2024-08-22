Карітас Австрії: політика в сфері зміни клімату має бути соціальною політикою

Благодійні організації Австрії звернулися до політиків із закликом розробляти таку політику в сфері протидії кліматичним змінам, яка враховуватиме потреби та становище соціальної вразливих верств населення.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Карітас, «Volkshilfe Global 2000» та інші австрійські неурядові організації закликають до запровадження «комплексного пакету захисту від спеки для людей, які страждають від бідності», який би «узгоджено поєднував кліматичну та соціальну політику». Через кліматичну кризу, яка «вже стала видимою, терміново необхідні посилені заходи для захисту вразливих груп населення», – наголосили представники цих організацій під час спільної прес-конференції у Відні, що відбулася 21 серпня 2024 року. За даними Карітасу та неурядових організацій, у 2023 році в Європі влітку від спеки та наслідків стихійних лих, спричинених пожежами та повенями, загинуло 47 690 людей, з них 486 – в Австрії.

Особливо нагальною є необхідність захисту дітей та молоді, людей, уражених бідністю в мегаполісах, бездомних, а також мешканців геріатричних пансіонатів. Благодійні організації закликають політиків сформувати програму допомоги у сфері захисту від спеки, що включатиме фінансування заміни неефективних побутових приладів, термомодернізацію житлових приміщень та розвиток дружньої до клімату соціальної інфраструктури.

«Станом на сьогодні не всі групи населення можуть однаковою мірою захистити себе і убезпечити себе», – підкреслила Анна Парр, Генеральна секретарка Карітасу Австрії, яка закликала до зміни парадигми: «Кліматичну політику слід також розглядати і як соціальну політику. Ми надаємо дуже багато різної допомоги в даний час, але це не є вирішенням проблеми». Парр згадала про «кліматичні оазиси» як приклад поточних заходів підтримки, але, як підкреслила вона, хоча ці місця і допомагають людям охолодитися в спекотні літні місяці, вони лише пом'якшують наслідки кліматичної кризи. «Тому потрібні довгострокові соціальні та політичні рішення. Для багатьох людей в усьому світі, а також в Австрії, кліматична криза вже стала відчутною соціальною кризою», – наголосила вона.