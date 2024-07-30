Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми: інформувати і запобігати

У звіті «Між вразливістю та стійкістю», опублікованому Спільнотою Івана XIII, йдеться, про те, що у Європі в 2023 році збільшилася кількість повідомлень про випадки торгівлі людьми (+41%). Цей показник є наслідком покращення механізмів виявлення. У групі ризику перебувають також ті, хто тікає з країн, охоплених війною, таких як Україна, або переслідувані етнічні меншини.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

30 липня 2024 р. відзначається Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, таку дату започаткувала Організація Об'єднаних Націй у грудні 2013 року. Напередодні цієї події, Спільнота святого Івана ХХІІІ, що допомагає потребуючим і марґіналізованим, опублікувала цьогорічний звіт під назвою «Між вразливістю та стійкістю» щодо торгівлі людьми. У документі наголошується на тривожному зростанні експлуатації найбільш уразливих людей, яка дедалі частіше відбувається через онлайн-платформи.

Важливість своєчасного інформування

У звіті зазначається, що сексуальна експлуатація залишається найпоширенішою та найшкідливішою формою торгівлі людьми, як з фізичної, так і з психологічної точок зору, але до неї дедалі частіше приєднується торгівля людьми з метою трудового визискування. Порівняно з попередніми роками, у Європі в 2023 році спостерігалося збільшення кількості повідомлень про випадки торгівлі людьми (+41%). Цей показник є наслідком покращення механізмів виявлення та перенаправлення до спеціалізованих служб захисту. Двоє з трьох виявлених жертв – жінки й дівчата. З уразливими людьми часто контактують через соціальні канали, обіцяючи освіту, роботу, житло або романтичні стосунки. У групі ризику також перебувають ті, хто тікає з країн, охоплених війною, таких як Україна, або переслідувані етнічні меншини. Спільнота святого Івана ХХІІІ посилила свою діяльність по боротьбі з торгівлею людьми в інтернеті, аналізуючи порнографічні веб-сайти та проводячи особисті зустрічі, щоб перехопити постраждалих.

Вчитися, щоб запобігати

«Ті, кому вдалося вирватися з-під контролю злочинного світу, стають нашими вчителями: вони показують нам шлях боротьби з торгівлею людьми на всіх рівнях. Саме тому ми прагнемо дати жертвам торгівлі людьми голос і боротися за те, щоб змінити їхні історії», – зазначає Маттео Фадда, президент спільноти святого Івана XXIII. Завдяки європейському проекту AMELIE, спрямованому на зміцнення потенціалу медичних працівників, спільно з партнерами з Бельгії, Греції, Німеччини та Італії, з метою сприяння виявленню торгівлі людьми, безпечного перенаправлення та підтримки постраждалих з урахуванням гендерних аспектів, 150 медичних та соціальних працівників за останній рік пройшли фахову підготовку, багатьом постраждалим була надана професійна підтримка й допомога, приготовано посібник для тренерів з питань охорони здоров'я, а також проведено інформаційну кампанію з питань охорони здоров'я, спрямовану на потенційних постраждалих та медичний персонал.

Прийняти й інтегрувати

Минулого року Спільнота святого Івана XIII в Італії прийняла 101 особу – уразливу молодь, жертв неодноразово насильства, матерів тощо. Для них, завдяки співпраці з неурядовими організаціями та агентствами з працевлаштування, створювалися такі робочі середовища, які найкраще сприяють вихованню дітей та реінтеграції.

«Ці люди є жертвами організованої злочинності, яка дедалі частіше використовує технології як новий засіб експлуатації. Наш засновник, о. Оресте Бенці вчив нас, що йти в ногу з найбільш вразливими і ділити з ними частину дороги допомагає пролити світло на несправедливість нашого суспільства», – ділиться Маттео Фадда.