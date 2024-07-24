Ризики кліматичних змін для світу

Зміна клімату є однією зі значущих загроз, що стоїть перед сучасним світом. Її наслідки стають дедалі помітнішими та відчутнішими, впливаючи на природне середовище, економіки країн та життя мільйонів людей. Сьогодні у нашій рубриці «Ойкономія: християнський погляд на економічне життя» розглянемо ключові ризики, пов'язані зі зміною клімату, та їхній вплив на глобальному рівні.

Олена Комісаренко

В енцикліці «Laudato si'» Папа Франциск підкреслює моральний обов'язок людства захищати навколишнє середовище і підтримувати справедливість для всіх людей, особливо для найбідніших. Документ закликає до екологічного навернення і зміни способу життя, щоб зменшити негативний вплив на планету. Необхідність цих змін знаходить своє відображення в «Звіті про кліматичну нерівність 2023».

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Вразливість до екстремальних погодних явищ

Підвищення глобальної температури призводить до зростання частоти та інтенсивності екстремальних погодних явищ, таких як урагани, тайфуни, повені та посухи. Однак ці явища не однаково впливають на всі регіони та населення. У той час як у високих широтах мінливість температури, як правило, зменшується, підвищення середньої глобальної температури на 1°C до кінця століття може призвести до збільшення мінливості температури на 15% у таких регіонах, як Амазонія та Південна Африка. Згідно з дослідженнями, найбільші зміни у температурній мінливості будуть відчуватися в бідних країнах, які мають найменший внесок у глобальне потепління. Тобто, країни з низьким рівнем доходів зіткнуться з більшою температурною нестабільністю та частими аномаліями, а натомість регіони, які найбільше сприяють зміні клімату, можуть відчувати зменшення температурної мінливості.

За даними «Звіту про кліматичну нерівність 2023», більше 780 мільйонів людей у всьому світі наразі зазнають одночасної загрози бідності та серйозних повеней, переважно в країнах, що розвиваються. Крім того, багато країн Латинської Америки значно бідніші сьогодні, ніж вони були б без кліматичних змін. Ця тенденція триватиме й далі та призведе до втрат доходів у розмірі понад 80% для багатьох тропічних і субтропічних країн до кінця століття.

Особливо вразливими в цій ситуації є жінки, діти, літні люди та люди з обмеженими можливостями. Ці групи населення часто мають обмежений доступ до ресурсів, необхідних для адаптації до кліматичних змін, що робить їх ще більш уразливими до наслідків екстремальних погодних явищ.

Комплексні події

Багато кліматичних небезпек не діють ізольовано, а часто мають спільні кліматичні причини. Це означає, що деякі небезпеки мають тенденцію виникати одночасно в часі та просторі, а не як окремі події. Таке поєднання декількох кліматичних чинників і небезпек, взаємодія яких посилює їхній вплив на соціальні та екологічні системи, називається комплексною подією. Подібні події можуть створювати складні та каскадні ризики, що можуть посилювати існуючі проблеми в людських системах, роблячи їх ще більш серйозними.

Комплексні події можуть включати одночасні посухи та хвилі тепла, комбінації штормів і повеней, або інші поєднання екстремальних явищ. Ці взаємодії можуть призводити до складніших і більш руйнівних наслідків, ніж кожне окреме явище. Наприклад, вище зазначене поєднання хвиль тепла та посухи може призвести до значного зниження врожайності, виснаження водних ресурсів і підвищення ризику лісових пожеж. Подібні комбінації мають серйозний вплив на усі сфери життя людей та спричиняють міграцію та переміщення населення в деяких регіонах.

Продовольча безпека

Продовольча безпека є головною проблемою на тлі погіршення кліматичних умов у багатьох регіонах світу. Антропогенна зміна клімату вже значно вплинула на світове сільськогосподарське виробництво: за останніми оцінками, заснованими на глобальних даних, поточна загальна продуктивність сільськогосподарського сектору приблизно на 20% нижча, ніж у контрфактичному сценарії без зміни клімату. Хоча це становить значний вплив на продуктивність у середньому на глобальному рівні, також існує значна регіональна неоднорідність у впливах зміни клімату на сільськогосподарське виробництво.

Наприклад, в Африці середня сільськогосподарська продуктивність оцінюється майже на 35% нижче потенційного значення за відсутності зміни клімату. У той час як деякі країни, такі як Канада, навіть мали зростання своєї сільськогосподарської продуктивності внаслідок зміни клімату. Ці впливи частково обумовлені повільними змінами середніх температур і опадів, але також і руйнуванням врожаїв через екстремальні погодні явища та катастрофи.

Згідно зі «Звітом про кліматичну нерівність 2023», прогнозується, що ці впливи значно погіршаться до 2050 року, оскільки кліматичні умови стають менш сприятливими для вирощування дедалі більшої кількості культур. Це має два основні наслідки. По-перше, це безпосередньо впливає на доступність продовольства для споживачів та достатнє споживання калорій через шокові зміни цін. По-друге, частка світового населення з низькими доходами, які залежать від доходів від сільськогосподарського виробництва для свого проживання, внаслідок зміни клімату втрачають джерела утримання себе та свої сім'ї.

Підйом рівня моря

Глобальне потепління спричиняє танення льодовиків і підвищення рівня моря. Це створює загрозу для прибережних районів, де проживає значна частина світового населення. За прогнозами, підвищення рівня моря може змусити мільйони людей переселятися з низинних районів, що створює нові виклики для міграційної політики та інфраструктури.

Підвищення рівня моря та повені призводять до втрати земель, деградації екосистем, руйнування інфраструктури та переміщення населення. Згідно зі звітом, до 2050 року більше 300 мільйонів людей можуть постраждати від підвищення рівня моря, більшість з яких проживають у країнах, що розвиваються. Підвищення рівня моря також загрожує великим містам, розташованим на узбережжях. Наприклад, такі мегаполіси, як Гонконг та Мумбаї, можуть зазнати значних економічних втрат через затоплення та руйнування інфраструктури. Це ставить під загрозу життя мільйонів людей та вимагає великих фінансових витрат на адаптацію та захист.

Здоров'я населення

У бідних країнах ризик малярії значно зріс через зміну клімату. Передача багатьох інфекційних захворювань чутлива до кліматичних умов, тому глобальне потепління призвело до збільшення поширення хвороб у багатьох частинах світу. За даними звіту поширення таких хвороб, як малярія, лихоманка денге та вірус Зіка, вже значно зросло через зміну кліматичних умов. Профілактика та викорінення малярії ставатимуть дедалі складнішими і створюватимуть додаткове навантаження на систему охорони здоров'я в найбідніших регіонах світу. Водночас, зміна кліматичних умов зробила певні регіони, які раніше не були вражені малярією, придатними для її передачі. Тобто, було зафіксовано географічне розширення малярії на додаток до збільшення її поширеності в уже вражених районах.

Підвищення температури поверхні моря та частіші повені також сприяють збільшенню поширеності хвороб, що передаються через воду, таких як холера. Хоча умови для передачі хвороб через воду різняться по всьому світу, холера передається через заражену їжу або воду. Тому санітарія та доступ до безпечної питної води є ключовими для обмеження спалахів після природних катастроф.

Ризики кліматичних змін є багатогранними і впливають на всі аспекти життя сучасного суспільства. Вони вимагають негайної уваги та координації зусиль на глобальному рівні для розробки ефективних стратегій адаптації та пом'якшення наслідків. Важливо, щоб уряди, бізнес та громадськість працювали разом, щоб мінімізувати ці ризики та забезпечити майбутнє для наступних поколінь. Католицька Церква зі свого боку продовжує наголошувати на моральному та духовному вимірі цієї проблеми, закликаючи до солідарності та відповідальності за наш спільний дім.