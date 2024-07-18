Святий Престол при ООН: щоб подолати бідність і голод потрібні узгодженні дії

«Теперішні обставини не залишають місце для почуття самозаспокоєння або тенденції до відхилення від взятих на себе зобов'язань», – зазначив Спостерігач Святого Престолу при ООН архиєпископ Габріеле Каччя під час Загальних дебатів на тему «Від Саміту, присвяченого Цілям сталого розвитку, до Саміту майбутнього», що проходили у рамках Політичного форуму високого рівня зі сталого розвитку у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку.

Світлана Духович – Ватикан

Постійний Спостерігач Святого Престолу при ООН архиєпископ Габріеле Каччя виступив під час загальних дебатів під час Політичного форуму високого рівня зі сталого розвитку (HLPF), що проходив від 8 до 17 липня 2024 року в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку під егідою Економічної і соціальної ради ООН (ЕКОСОР). Цей захід був присвячений темі «Зміцнення Програми дій до 2030 року та викорінення бідності в умовах численних криз: ефективне впровадження сталих, ефективних та інноваційних рішень». Завдання форуму полягало в тому, щоб провести поглиблений аналіз наступних Цілей сталого розвитку 2030: Ціль 1 Подолання бідності у всіх формах і всюди; Ціль 2 Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, покращення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства; Ціль 13 Вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та її наслідками; Ціль 16 Сприяння розбудові миролюбного і всеохопного суспільства задля сталого розвитку, забезпечення всім доступу до правосуддя і створення ефективних, підзвітних та інклюзивних інституцій на всіх рівнях; Ціль 17 Зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в рамках глобального партнерства в інтересах сталого розвитку.

Загальні дебати, у яких взяв участь архиєпископ Каччя, мали тему «Від Саміту, присвяченого Цілям сталого розвитку, до Саміту майбутнього». На Саміті майбутнього (Summit of the Future), який ООН планує провести 22-23 вересня 2024 р., будуть прийматися багатосторонні рішення для кращого завтра. Він має на меті посилити співпрацю щодо критичних викликів та усунути прогалини у глобальному управлінні, підтвердити існуючі зобов’язання щодо Цілей сталого розвитку та Статуту ООН.

У своєму виступі ватиканський дипломат пригадав слова, з якими Папа Франциск звернувся до Генеральної Асамблеї OOН, відвідуючи штаб-квартиру цієї організації у вересні 2015 року напередодні прийняття Цілей сталого розвитку 2030 (ЦСР, відомі також як Глобальні цілі). Святіший Отець тоді підкреслив, що затвердження цих цілей є «важливим знаком надії». Глобальні цілі, як відмітив ватиканський дипломат, «втілюють колективне стремління до світу, в якому забезпечується пошана до невід'ємної, даної Богом гідності кожної окремої людини, через всеосяжну мету викорінення бідності та голоду в усіх їхніх формах і вимірах».

Представник Святого Престолу при ООН зазначив, що «Саміт майбутнього надає можливість проаналізувати прогрес, досягнутий на шляху до досягнення ЦСР, і переорієнтувати зусилля у світлі нових викликів». «Було б помилкою вважати, що нинішні обставини залишають місце для почуття самозаспокоєння або тенденції до відхилення від взятих на себе зобов'язань, – підкреслив він. – Саміт майбутнього має стати поворотним моментом для підтвердження фундаментальних принципів, які лежать в основі спільних зусиль міжнародної спільноти: пошана до людської гідності, прагнення до спільного блага та дбайливе ставлення до нашої планети. Цими принципами ми повинні керуватися в наших діях і політиці, спрямованих на досягнення більш стійкого, справедливого і мирного суспільства».

Доповідач процитував слова Папи Франциска із його послання до учасників Рамкової конференції ООН зі зміни клімату у 2014 році, що проходила у Лімі, столиці Перу: «Час для пошуку глобальних рішень вичерпується. Ми можемо знайти відповідні рішення, тільки якщо діятимемо разом і в згоді». Коментуючи ці слова Папи, архиєпископ Каччя зазначив, вони є актуальними, «особливо, у світлі драматичних і постійних викликів, з якими ми стикаємося, включаючи бідність, яка є найбільшим викликом з усіх, голод, зміну клімату і конфлікти. «Для подолання цих викликів необхідні спільні та узгоджені дії, зміцнення міжнародного співробітництва, активізація багатосторонніх відносин та ефективні партнерства, що виходять за межі кордонів та ідеологій», – наголосив він.