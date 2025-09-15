Ювілей утіхи: бути близькими до тих, хто страждає
VATICAN NEWS
Триває Святий рік 2025. Цими днями – 14 і 15 вересня – у Ватикані відбувається Ювілей утіхи, який присвячений всім, хто переживає або пережив у своєму житті моменти особливих труднощів, горя, страждань або нужди. Як повідомили у Ватикані, на цю подію зареєструвалося понад 8500 осіб з усього світу. Особливо багато учасників прибуло з Італії, Німеччини, Польщі, Іспанії, США, Канади та Латинської Америки. До заходів залучені численні асоціації, фундації та релігійні організації, які займаються супроводом тих, хто потребує підтримки й догляду.
Програма заходів Ювілею утіхи включає паломництво Святими дверима, проведення першого всенаціонального з’їзду об’єднань «Мізерікордія» Італії та урочисті Святі Меси. Кульмінацією Ювілею стане Літургія Слова під час молитовного чування в базиліці Святого Петра у Ватикані у понеділок, 15 вересня, о 17:00 за місцевим часом. Богослужіння очолить Папа Лев XIV. Під час чування прозвучасть свідчення двох жінок, які розкажуть про те, як вони долають трагічні події у своєму житті: Даян Фолі з США, чий син Джим, журналіст, був убитий джихадистами в Сирії в 2014 році, розповість про примирення і прощення завдяки силі віри. Лучія Ді Мауро Монтаніно з Неаполя розповість, як вона подолала біль після вбивства її чоловіка, спілкуючись із одним із молодих вбивць.
Під час моління у базиліці Святого Петра буде виставлена статуя Богородиці Надії з парафіяльного санктуарію в Італії, а кожен учасник отримає в подарунок Agnus Dei, воскову медаль із зображенням Пасхального Агнця, символу воскресіння і знаку надії, яку поблагословить Святіший Отець. На зворотному боці медалі зображена ікона Пресвятої Богородиці «Salus Populi Romani».