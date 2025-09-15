Ювілей утіхи: бути близькими до тих, хто страждає

До програми заходів Ювілею утіхи увійшла проща через Святі двері, з’їзд об’єднань «Мізерікордія» Італії та урочисті Святі Меси. Кульмінацією цього Ювілею стане молитовне чування, яке очолить Папа Лев XIV.

VATICAN NEWS

Триває Святий рік 2025. Цими днями – 14 і 15 вересня – у Ватикані відбувається Ювілей утіхи, який присвячений всім, хто переживає або пережив у своєму житті моменти особливих труднощів, горя, страждань або нужди. Як повідомили у Ватикані, на цю подію зареєструвалося понад 8500 осіб з усього світу. Особливо багато учасників прибуло з Італії, Німеччини, Польщі, Іспанії, США, Канади та Латинської Америки. До заходів залучені численні асоціації, фундації та релігійні організації, які займаються супроводом тих, хто потребує підтримки й догляду.

Програма заходів Ювілею утіхи включає паломництво Святими дверима, проведення першого всенаціонального з’їзду об’єднань «Мізерікордія» Італії та урочисті Святі Меси. Кульмінацією Ювілею стане Літургія Слова під час молитовного чування в базиліці Святого Петра у Ватикані у понеділок, 15 вересня, о 17:00 за місцевим часом. Богослужіння очолить Папа Лев XIV. Під час чування прозвучасть свідчення двох жінок, які розкажуть про те, як вони долають трагічні події у своєму житті: Даян Фолі з США, чий син Джим, журналіст, був убитий джихадистами в Сирії в 2014 році, розповість про примирення і прощення завдяки силі віри. Лучія Ді Мауро Монтаніно з Неаполя розповість, як вона подолала біль після вбивства її чоловіка, спілкуючись із одним із молодих вбивць.

Під час моління у базиліці Святого Петра буде виставлена статуя Богородиці Надії з парафіяльного санктуарію в Італії, а кожен учасник отримає в подарунок Agnus Dei, воскову медаль із зображенням Пасхального Агнця, символу воскресіння і знаку надії, яку поблагословить Святіший Отець. На зворотному боці медалі зображена ікона Пресвятої Богородиці «Salus Populi Romani».